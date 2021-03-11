Armut Piş Ağzıma Düş ne demek? Armut Piş Ağzıma Düş deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Günlük yaşamımızda sürekli cümle içinde kullanılan deyimlere denk geliriz. Fakat bu deyimlerin anlaşılması için anlamlarının öğrenilmesi gerekir. Çünkü çoğu deyim gerçek anlamlarının dışında kullanılmaktadır. İçeriğimizde Armut piş ağzıma düş ne demek? Armut piş ağzıma düş deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.
Armut piş ağzıma düş deyimi sürekli kullanılan deyimlerden biridir. Bu deyim gerçek anlamının dışında kullanılmaktadır. Bu nedenle ne sebeple kullanıldığının öğrenilmesi çok önemlidir.
Armut Piş Ağzıma Düş Ne Demek?
Bazen kişiler bazı işler ile ilgili emek harcamak istemezler ve hazır bir şekilde önlerine gelmesini isterler. İşte bu gibi durumlar için armut piş ağzıma düş deyimi kullanılmaktadır.
Armut Piş Ağzıma Düş Deyiminin Anlamı (TDK)
Armut piş ağzıma düş deyimi, emek harcamadan bazı işlerin hemen olmasının ve hazır bir şekilde önlerine gelmesini isteyen insanlar için kullanılır.
Armut Piş Ağzıma Düş Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Artık yemek yapmayı öğrenmen lazım, sürekli armut piş ağzıma düş diyerek olmaz.
Bundan sonra odanı kendin topla, armut piş ağzıma düş tavrından sıkıldım.