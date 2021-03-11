Armut Piş Ağzıma Düş ne demek? Armut Piş Ağzıma Düş deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Armut piş ağzıma düş deyimi sürekli kullanılan deyimlerden biridir. Bu deyim gerçek anlamının dışında kullanılmaktadır. Bu nedenle ne sebeple kullanıldığının öğrenilmesi çok önemlidir.

Armut Piş Ağzıma Düş Ne Demek?

Bazen kişiler bazı işler ile ilgili emek harcamak istemezler ve hazır bir şekilde önlerine gelmesini isterler. İşte bu gibi durumlar için armut piş ağzıma düş deyimi kullanılmaktadır.

Armut Piş Ağzıma Düş Deyiminin Anlamı (TDK)

Armut piş ağzıma düş deyimi, emek harcamadan bazı işlerin hemen olmasının ve hazır bir şekilde önlerine gelmesini isteyen insanlar için kullanılır.

Armut Piş Ağzıma Düş Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Artık yemek yapmayı öğrenmen lazım, sürekli armut piş ağzıma düş diyerek olmaz.

Bundan sonra odanı kendin topla, armut piş ağzıma düş tavrından sıkıldım.