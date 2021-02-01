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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

Armut Piş Ağzıma Düş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Armut Piş Ağzıma Düş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri Türkiye coğrafyası için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Büyüklerimiz bize özellikle öğüt verirken hep atasözlerinden faydalanırlar. Her olay ve duyguya karşılık gelen bir atasözü muhakkak vardır. Herkes bu atasözlerinden birkaçını bilir. Bu atasözlerinden biri de armut piş ağzıma düş atasözüdür. Peki, armut piş ağzıma düş atasözünün anlamı nedir, cümle içinde nasıl kullanılır? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler.

Armut piş ağzıma düş atasözü genellikle bir şeyin gerçekleşmesi için emek vermeyen, her şeyin kendiliğinden gerçekleşmesini bekleyen kişiler için kullanılmaktadır.

 Armut Piş Ağzıma Düş Atasözünün (TDK) Anlamı Nedir?

 Armut piş ağzıma düş atasözünün anlamı, herhangi bir şeyin emek verilmeden, kolayca elde edilmesi anlamına gelmektedir. Bu atasözü özellikle tembel tembel dolaşan ve aylaklık eden insanlar için kullanılmaktadır. Bir şeyleri elde etmek isteyen ama elde etmek istedikleri bu şey için emek vermek istemeyen insanlar için armut piş ağzıma düş atasözü kullanılmaktadır.

 Armut Piş Ağzıma Düş Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 O hiç emek vermiyor, her şeyi armut piş ağzıma düş olsun istiyor.

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