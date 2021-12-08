Armut hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Armut en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Haberin Devamı

Armut içinde bulunan lif özelliği sayesinde pek çok hastalığa iyi geldiği gibi sindirim sistemi üzerinde de önemli faydalar sağlayan bir meyve olarak belirtilmektedir.

Armut Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

Armut birden fazla çeşide sahip olan bir meyve çeşidi olarak bilinmektedir. Armut gülgiller ailesine ait olan lezzetli bir meyve olarak belirtilmektedir. Ilık iklimlerde daha iyi yetişen bu meyve yaz mevsiminin sonuna doğru olgunlaşmakta ve sonbahar mevsimi geldiği zaman toplanmaya hazır halde olmaktadır. Armutlar özellikle sonbahar aylarından Ekim ayı itibariyle yenecek düzeye gelmektedir. Bu nedenle armutları sonbaharda ve özellikle Ekim ayında toplamak gerekmektedir.

Armut En Taze Hangi Ayda Markette Olur ve Bulunur?

Armut Ekim ayından itibaren marketlerde satılmaya başlar ve tüm kış boyunca raflarda kalmaya devam eder. Ancak en taze armut sonbahar aylarında olmaktadır. Yaz mevsiminde de tezgahlarda armut görmek mümkün olmaktadır. Ancak bu armutlar yerli üretim olmayıp yurt dışından getirtilen ithal armutlar olmaktadır.