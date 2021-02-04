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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.02.2021 - 03:44 | Son Güncelleme:

Armudun İyisini Ayılar Yer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Armudun İyisini Ayılar Yer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Armudun İyisini Ayılar Yer, sıklıkla kullanılan atasözleri arasında yer alır. Sizde bu atasözü hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Armudun İyisini Ayılar Yer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımını, sizler için derledik.

Armudun İyisini Ayılar Yer; iyi, güzel ve değerli şeyler, genellikle ona layık olmayanlar tarafından kullanılır anlamına gelen bir atasözüdür.

 Armudun İyisini Ayılar Yer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Türk Dil Kurumuna Göre Armudun İyisini Ayılar Yer; “ kendilerine hiç de yakışmayan güzel şeye sahip olanlar” için söylenen bir söz.

 İyi şeyler, değerli olanlar, güzel varlıklar, bazı durumlarda kendilerine yakışmayan ve layık olmayanlar tarafından kullanılır ve onların eline geçer. Bu da karşısındaki insanı kıskandırır ve kızdırır. Kendisine yakışmayan bir şeyi elde eden insan, diğer kişiler tarafından eleştiriye maruz kalır.

 Armudun İyisini Ayılar Yer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 - Arkadaşım Kerem’in aldığı son model arabayı görünce, armudun iyisini ayılar yer dedi.

 - Sedat’ın nişanlısını görenler, armudun iyisini ayılar yer dediler.

 - Pırlanta yüzüğü takmış parmağına, ne olacak armudun iyisini ayılar yer.

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