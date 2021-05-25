Armatür nedir? Lamba ile armatür farkı nedir

Ortam aydınlatması, odanın her bir yerine yayılan genel “arka plan” ışığı olarak da adlandırılabilir. Ortam ışığı aynı zamanda kapılardan ve güneş ışığından da geçerek tüm odayı doldurur.

Armatür Nedir?

Armatür, üzerinde pek çok lamba bağlantısı bulunan bir ya da birden çok duy bulunduran gövdeye denir. Aydınlatma armatürü, lambanın yanı sıra reflektör, güç kaynağı, duy, lens, difüzör ve elektriksel bağlantı ekipmanları gibi pek çok bileşeni içerir. İçinde LED modül gibi çeşitli dahili ışık kaynağı bulunduran ve bir lambaya da gereksinim duymayan aydınlatmalara da armatür ismi verilir.

LED’ler uzun bir kullanım ömrüne sahiptir. Bu nedenle de LED ışık kaynağı ile donatılmış dekoratif armatürlerde lamba değişimine ihtiyaç yoktur. Yer lambası, masa lambası, tavan lambası gibi isimlendirmeler çok sık kullanılsa da bu doğru bir kullanım değildir. Bunun yerine yer armatürü, masa armatürü ve tavan armatürü şeklinde bu aydınlatmaları isimlendirmek daha doğru olur.

Lamba ile Armatür Farkı Nedir?

Aydınlatma ile ilgili konuşulurken lamba ve armatür en sık kullanılan terimlerdir. Bu terimler, genellikle karıştırılır ve bu terimler sıkça birbiri yerine kullanılır. Lamba ve armatür, araba ve motor kavramları gibi bir ilişkiye sahiptir. Kısacası, biri aslında diğerinin önemli bir parçasıdır. Lamba, armatür içinde bulunan ışık kaynağına verilen bir isimdir.

Lambalar çok sayıda farklı teknoloji ile üretilmiş olsa da günümüzde LED lambaların kullanımı çok hızlı bir şekilde artıyor. Lamba, daha çok ışık üreten değiştirilebilir bir yapıda olan cihazlara verilen bir isimdir. Akkor ampuller, T5 ve T8 lineer floresan tüpler, kompakt floresan ampuller, metal halinde ampuller ve LED ampullerin hepsi lambadır. Armatür ise üzerinde çok sayıda lamba bağlantısı içeren bir ya da birden çok duy bulunan gövdeye verilen bir isimdir.