Armatör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Armatör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Armatör, genelde deniz ulaşımı yoluyla ticari faaliyetler yürüten kişilere denmektedir. Bu kişilerin genellikle gemileri vardır ve gemileri olan kişilere de armatör denir.

Armatör Nedir?

Halk arasında armatör, deniz ticareti ile uğraşmakta olan iş adamlarına denmektedir. Deniz ticareti de dünya ticaret ağının büyük bir kısmını kapladığından, armatörler aynı zamanda dünyanın en varlıklı insanları arasında yer almaktadırlar. Aynı zamanda armatörleri muhakkak bir gemi sahibi olmaları gerekmez, bazı armatörlerin kendi gemileri yoktur fakat kiralık gemileri işletirler. Bir diğer anlamıyla ise armatörler, deniz yatırımcılarıdır.

Armatör Ne İş Yapar?

Armatörler deniz ticaret ağının en üstünde bulunurlar. Dolayısıyla aslında işin başında duran, patron konumundaki kişilerdir. Çoğu zamanda işlerin yönetilmesi konusuyla kendileri ilgilenmez, bu işlerle ilgilenmesi için bir yönetici atarlar. Bir armatörün ne kadar büyük olduğu, sahip olduğu gemilerin sayısına, dünya üzerinde hangi bölgelere ve ne şekilde ticaret yaptığına ve ilişkilerine göre değişmektedir.

Armatör Nasıl Olunur?

Armatör olabilmek için öncelikle bir gemi sahibi olmanız ya da bir gemi kiralayarak o gemiyi işletmeye başlamanız gerekir. Sahip olduğunuz bir gemi ya da kiralık gemiyle ticaret faaliyetlerine başladığınızda, sektörde armatör olarak anılmaya başlarsınız.

Armatör Olma Şartları Nelerdir?

Armatör, aynı zamanda iş adamıdır. Dolayısıyla armatör olmak için üniversitelerin herhangi bir bölümünü okumanıza gerek yoktur. Yani üniversitelerde armatör diye bir bölüm bulunmaz. Fakat yine de denizcilik ya da ticaret alanında eğitimler almak, size armatör olma yolunda avantajlar sağlayabilir. Ayrıca armatör olabilmek için yeterli miktar sermayeye ihtiyacınız vardır. Fakat her zaman sermaye yeterli olmayabilir. Aynı zamanda bu alanda büyüyebilmek ve başarılı bir armatöre dönüşebilmek için ilişkilerde gereklidir.

Armatör Görevleri Nelerdir?

Armatör ticari faaliyet yürüttüğü ürünleri bir noktadan bir noktaya götürür. Armatörün görevi bu ürünleri güvenli bir şekilde varış noktasına ulaştırmaktır. Armatörün yapması gereken diğer görevleri ise şu şekilde listeleyebiliriz:

Ticari faaliyet ürünleri ile ilgili tüm prosedürleri hazırlamak.

Taşıdıkları yüklere dair bilgileri toplamak.

Ticari faaliyete ortak olan kişilerden gerekli evrakları toplamak.

Yükün alınması ve indirilmesi konusunda liman başkanlıkları ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

Personelleri her türlü sağlık güvencesini temin etmek.

Geminin tüm ihtiyaçlarını karşılamak.

Gemi personellerinin maaşlarını ve tüm haklarını vermek.

Armatör Maaşları Ne Kadar?

Armatör herhangi bir şirkete ya da kuruma bağlı olarak çalışmaz. Genelde armatörlerin kendi şirketleri vardır ve altlarında pek çok personel çalıştırırlar. Dolayısıyla armatörlerin sabit bir maaşları yoktur. Armatörler ticari faaliyetleri sonucunda, elde ettikleri kar kadar kazanırlar. Bazı armatörler tek bir gemi ile yollarına devam ederken, bazı armatörler ise pek çok gemi ile yollarına devam etmektedir. Bazı küçük armatörler 10000 dolar gibi rakamlar kazanırken, büyük armatörlerin kazançları ise 30000 milyon dolara kadar çıkabilmektedir.

Armatör İçin İş İmkanları Nelerdir?

Armatörlerin genelde kendi şirketleri olduğu için, herhangi bir kurum ya da şirkete iş başvurusu yapma gibi bir durumları yoktur. Armatörler aynı zamanda birer işletmecidir. Deniz ticareti alanında faaliyet gösterirler. Kimlerle, hangi ürünün ticaretini, nereden nereye yapacaklarına karar verirler ve o noktadan itibaren işleri bu olur.