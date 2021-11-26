Armağan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Armağanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Armağan kelimesiyle örnek cümleler:

1- İnanın doğum günümü hatırlamanız bile benim için en büyük armağandır.

2- Sana en sevdiğim kitaplardan birkaçını armağan etmek istiyorum.

Armağan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Mükafat:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan mükafat kelimesi ''kifa'' fiilinden türetilmiştir. Kifa, hem ödül hem de ceza vermek anlamında kullanılan bir fiil olmasına karşın mükafat sadece ödül ve armağan anlamında kullanılır. Mükafat-ı ekmel ise en güzel armağan demektir.

2- Hediye:

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda en sık kullandığımız kelimelerden biri olan hediye, armağan kelimesiyle eş anlamlıdır.

3- Ödül:

Yarışmalarda dereceye giren kişilere verilen mükafatlara ödül denir.

Armağanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Sizin tarafınızdan takdir edilmek benim için mükafatların en büyüğü sayılır.

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2- Kız arkadaşıma ne hediye alacağımı hala bulamadım.

3- Bu ödülü, desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen anneme ve babama adıyorum.