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Armağan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Armağanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Armağan#Eş Anlamlısı
Armağan kelimesinin eş anlamlısı nedir Armağanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Oğuz Türklerinden bu yana kullanılmakta olan armağan kelimesi, 12. yüzyıldan sonra başta Fransızca ve Portekizce olmak üzere birçok Avrupa diline geçmiştir. Özel bir günde, bir kişiye karşılık beklemeden verilen hediyelere armağan denir. Bu kelimenin yan anlamı ise ödüldür. Kelimenin fiil hali ''armağan etmek'' şeklinde yazılır. Armağan etmek aynı zamanda adamak ve ithaf etmek anlamına gelir. Armağan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Armağan kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Armağan kelimesiyle örnek cümleler:

 1- İnanın doğum günümü hatırlamanız bile benim için en büyük armağandır.

 2- Sana en sevdiğim kitaplardan birkaçını armağan etmek istiyorum.

 Armağan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Mükafat:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan mükafat kelimesi ''kifa'' fiilinden türetilmiştir. Kifa, hem ödül hem de ceza vermek anlamında kullanılan bir fiil olmasına karşın mükafat sadece ödül ve armağan anlamında kullanılır. Mükafat-ı ekmel ise en güzel armağan demektir.

 2- Hediye:

 Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda en sık kullandığımız kelimelerden biri olan hediye, armağan kelimesiyle eş anlamlıdır.

 3- Ödül:

 Yarışmalarda dereceye giren kişilere verilen mükafatlara ödül denir.

 Armağanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Sizin tarafınızdan takdir edilmek benim için mükafatların en büyüğü sayılır.

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 2- Kız arkadaşıma ne hediye alacağımı hala bulamadım.

 3- Bu ödülü, desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen anneme ve babama adıyorum.

 

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#TDK#Armağan#Eş Anlamlısı

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