Armağan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Armağanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Armağan kelimesiyle örnek cümleler:
1- İnanın doğum günümü hatırlamanız bile benim için en büyük armağandır.
2- Sana en sevdiğim kitaplardan birkaçını armağan etmek istiyorum.
Armağan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Mükafat:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan mükafat kelimesi ''kifa'' fiilinden türetilmiştir. Kifa, hem ödül hem de ceza vermek anlamında kullanılan bir fiil olmasına karşın mükafat sadece ödül ve armağan anlamında kullanılır. Mükafat-ı ekmel ise en güzel armağan demektir.
2- Hediye:
Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda en sık kullandığımız kelimelerden biri olan hediye, armağan kelimesiyle eş anlamlıdır.
3- Ödül:
Yarışmalarda dereceye giren kişilere verilen mükafatlara ödül denir.
Armağanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Sizin tarafınızdan takdir edilmek benim için mükafatların en büyüğü sayılır.
2- Kız arkadaşıma ne hediye alacağımı hala bulamadım.
3- Bu ödülü, desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen anneme ve babama adıyorum.