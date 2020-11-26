Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Arkeoloji, insanlık tarihi için önemli izlerin araştırılması, bulunması ve toplanmasında görev yapar.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Arkeoloji ve sanat tarihi bölümü, tarih öncesinden günümüze kadar olan uygarlıkların, insanların ve toplumların bıraktığı eserleri ve kültürel miraslarını inleyerek hem teorik hem de uygulamalı eğitim veren bir lisans programıdır.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Nedir?

Arkeoloji ve sanat tarihi, geçmişten günümüze topraklarımız üzerinde yaşamış insanların, sanatçıların ve toplumların izlerini araştıran bit bilim dalıdır. Geçmişe dair toplanan tüm veriler geleceğe ışık tutar. Bu Bölümü okuyacak kişilerin tarihe ve arkeolojiye merakı olması gerekir.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünün Amacı Nedir?

Arkeoloji ve sanat tarihinin amacı, eski medeniyetlere ve eski yaşanmışlıklar olan merakın giderilmesi, geçmişe dair izlet bulunarak bu izlerin geleceğe ışık tutmasını sağlamayı amaçlayan bir bölümdür. Günümüzde hala çok sayıda arkeolojik kazılarda önemli medeniyetlere ait kalıntılar ve eserler bulunuyor. Bu kazılar be araştırmalar devam ettiği sürece de bulunmaya devam ediyor. İşin bu noktada da işin içine bilim giriyor. Üniversitede kurulan araştırma birimleri içgüdüsel bir yolla bilimsel araştırmalar yaparak o dönemden kalan tarihi mirasları aramaya ve bulmaya çalışıyor.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Mezunu Ne İş Yapar?

Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olanlar için iş olanakları ülkemizde oldukça sınırlıdır. Yeterli KPSS puanı alan kişiler, Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, müzelerde ve belediyelerde araştırma görevlisi unvanı ile görev yapar.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu bölümü okuyacak kişilerin tarihe merakı olması ve araştırmayı seven bir kişiliğe sahip olması gerekir.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü okumak isteyen kişilerin TYT, YKS ve AYT sınavlarına girerek yeterli puanı alması gerekir. Aynı zamanda bu Bölümü okumak isteyen kişilerin tarihe ve eski medeniyetlere ilgisi olmadı çok önemlidir. Çalışmayı ve araştırmayı seven bir kişiliğe sahip olması gerekir. Sözel becerileri gelişmiş ve olayları çözümleme yeteneği yüksek kişiler bu alanda başarılı olabilir.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü İngilizce midir?

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Türkçe okutulan bir lisans bölümüdür. Bazı okullar ise öğrencilere İngilizce hazırlık sınıfı okuyabiliyor.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, sözel puan türüne göre öğrenci alır. Bu bölümü okuyacak kişilerin sözel konulara ve tarihe ilgisi olması gerekir. Medeniyetlerin durumlarını araştırmaktan hoşlanması ve yeni şeyler öğrenmekten haz alması çok önemlidir.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Osmanlı Dönemi Sanatı ve Arkeolojisi

Anadolu Arkeolojisi

Geç Antik Çağ ve Bizans Uygarlıkları

Görsel Kültürün Anlaşılması

Eski Mısır Sanatı ve Arkeolojisi

Sanat Tarihi ve Görsel Kültür

Osmanlıca

Müzecilik

Eski Yakın Doğu Sanatı ve Arkeolojisi

Eski Yunanlar ve Romalılar

Tüm bu derslerin yanı sıra öğrenciler çeşitli kazı çalışmalarına katılarak teorik anlamda kendini geliştirme imkanı bulabilir.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunları, kamu ve özel sektörde kültür ve sanat birimlerinde görev alır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Özel sektörde, bu bölüm mezunları, güzel sanatlar bünyesinde faaliyet gösteren sanat galerileri sanat galerileri ve müzelerde faaliyet gösterir. Üniversitede kariyer planı yapmak isteyen kişiler ise yüksek lisans eğitimini tamamlayarak akademisyen olarak çalışma şansı elde edebilir.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Çalışma Alanları Nelerdir?

Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunları, özelde ve kamuda kültür ve sanat birimlerinde çalışır. Kazı çalışmalarında açık havada geri kalan zamanlarda ise kapalı alanda görev yaparlar.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ülkemizde Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü sadece Koç Üniversitesinde bulunuyor. Bu bölümün ise 2020 yılında sadece 7 kişilik bir kontenjanı bulunuyor.