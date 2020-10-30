Arkeoloji nedir? Arkeolojik kazı ne demek? Arkeoloji bilimi hangi alanlarda çalışma yapar

Arkeoloji birçok bilim adamının yanından takip ettiği bir bilim dalı olarak biliniyor. Ayrıca bu bilim dalı eski çağları inceleyerek çeşitli bilgileri gün yüzüne çıkarıyor. Bilim adamlarının uzun süreli araştırmaları sonucunda ulaşılan bu bilgiler arkeolojik kazılar ile gün yüzüne çıkarılıyor. Bu kazılarda eski çağlara ait yapılara ve eşyalara da ulaşılıyor.

Arkeoloji Nedir?

Arkeoloji eski kültür ve medeniyetleri, günümüze kadar gelmeyi başarmış maddi kalıntılarını inceleyerek yeniden bir araya getirmeye çalışan bir bilim dalıdır. Eski kültürlere ve medeniyetlere ait olan bu kalıntıların büyük bir bölümü toprak altında yer alıyor. Bu kalıntıları gün yüzüne çıkarmak için ise çeşitli kazılar yapılmalıdır.

Oldukça karmaşık ve hassas bir şekilde yapılan kazı çalışmaları arkeoloji bilim dalının genel çalışma alanıdır. Bu bilgilere dayanarak arkeoloji bilim dalını kazı bilimi olarak da tanımlamak mümkün. Bunun yanı sıra arkeoloji bilimi yalnızca kazı çalışmaları ile toprak altındaki kalıntıları yüzeye çıkarmaktan ibaret değildir. Arkeologlar yazılı belgeleri, kültür varlığı olarak sınıflanan kalıntıları ve tarihe ışık tutacak verileri derleyerek artık yaşamayan kültürleri ortaya koymaya çalışıyorlar.

Arkeolojik Kazı Ne Demek?

Asırlarca toprak ya da su altında kalan ya da başka kültürlerin ortaya çıkmasıyla gölgede kalan her türlü arkeolojik yapı, belge ve diğer kalıntıları arkeolojik sit alanında arkeoloji bilim dalına uygun bir şekilde ortaya çıkarmak için yapılan kazma işlemine arkeolojik kazı deniyor. Kazılar bölge üzerinde yaşamış eski kültür ve uygarlıkların geride bıraktıkları kalıntılarla onların nasıl bir yapıya ve işleyişe sahip olduklarını anlamak ve tarihe ışık tutacak olan bilgileri gün yüzüne çıkarmak için yapılıyor. Ayrıca arkeolojik buluntularla birlikte elde edilen polen ve tahıl kalıntıları da o zamandaki coğrafya hakkında bize bilgiler veriyor.

Kazılar sırasında bulunan insan kemikleri ve iskeletleri de dönemde yaşamı olan insanlar hakkında bilgiler veriyor. Kısacası arkeolojik kazılarla geçmişe dair birçok bilgiye sahip olmak mümkündür. Bu kazılar sayesinde geçmişte dünya üzerinde hangi uygarlıkların ne kadar zaman hüküm sürdürdükleri de ortaya çıkabiliyor.

Arkeoloji Bilimi Hani Alanlarda Çalışma Yapar?

Arkeoloji tarih ile alakalı olan her tür alanda çalışma imkanına sahip olan bir bilim dalıdır. Yani çalışma alanı yalnızca toprak ile sınırlı değildir. Arkeologlar tarihi aydınlatmak için birçok belgeyi inceleyerek çeşitli kültür ve uygarlıklar hakkındaki bilgileri gün yüzüne çıkarıyor. Hala günümüzde gizemini koruyan yapıtlar hakkında da arkeologlar araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Arkeoloji alanın çalışmasının tamamı olmasa da çok büyük bir bölümü toprak altında kalan yapılar üzerinde yapılıyor. Bu yapıtların tespit edilip kazı işlemlerine başlanması ile yapı hakkında bilgiler toplanmaya başlanıyor.

Kazı yapılmadan önce bölge koruma altına alınarak kazı sırasında yapıya herhangi bir arar gelmesinin önüne geçiliyor. Kazı alanlarının oluşmasın da iklim koşulları da çok önemli bir faktör olarak biliniyor. Erozyon, çürüme veya yıkılma gibi olayların sonrasında bu yapıların bir kaç kalıntısı gün yüzüne çıkıyor. Daha sonrasında yapının geri kalanına erişmek için arkeolojik kazı çalışmaları başlatılıyor. Arkeolojik kazılar bilinen türde bir kazı şekli değildir. Özel ekipler ve özel teknikler ile yapılıyor. Tarihi kalıntıların zarar görmemesi için olukça hassas aletler kullanılıyor. Ayrıca arkeolojik kazılar kalıntıların zarar görmemesi için yavaş ve titiz bir şekilde yapılıyor.