Arkeoloji Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Arkeoloji bölümü insan topluluklarının geçmişteki yaşantılarına dair izleri maddi kalıntılar üzerinden gerçekleşebilir. Bu çalışmaların genel adına arkeoloji denilmektedir.

Arkeoloji Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Arkeoloji, geçmişteki insan ve yaşam faaliyetlerini maddi olarak elde edilen kalıntılar üzerinden değerlendirir. Bu nedenle geçmişten günümüze kadar gelen kanıtlar doğrultusunda eski çağlardaki yaşayışlar gün yüzüne çıkar. Arkeoloji bölümü ise bu alanda çalışacak arkeologlar yetiştirir.

Arkeoloji Nedir?

Arkeoloji, geçmiş çağlardaki insanlar ve yaşayışlarını araştırmak adına maddi bulguları inceleyen bir bilim dalıdır. Farklı teknikler ele alınarak bulgular üzerinden değerlendirmeler yapılır. Arkeoloji sayesinde geçmişteki tüm belirsizliklerin ortadan kaldırılması amaçlanır. Bu kapsamda çeşitli çalışmalar yapılır.

Arkeoloji Bölümünün Amacı Nedir?

Arkeoloji bölümü, kazı ve araştırma çalışmalarında yer alacak arkeologları yetiştirir. Üniversitelerde yer alan arkeoloji bölümünde verilen dersler sayesinde tarihi araştırmalar için kazılarda doğru teknikler kullanılır. Bu bölüm sayesinde öğrencilere doğru araştırma teknikleri öğretilir.

​​​​​​​Arkeoloji Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerin arkeoloji bölümünden mezun olan kişiler kendi alanlarında çeşitli işlerde çalışabilirler. Tarihte cevapsız kalan soruları aydınlatmak için çalışmalar yapan arkeologlar çeşitli kazı çalışmalarında yer alırlar.

​​​​​​​Arkeoloji Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerin Fen- Edebiyat Fakültelerine bağlı olan arkeoloji bölümünde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Bu bölümde dört yıl boyunca eğitim alan öğrenciler "arkeolog" unvanı ile mezun olurlar. Bu bölümde öğrencilerin belli bir dönem staj yapmaları da gerekir.

​​​​​​​Arkeoloji Okumak İçin Ne Gereklidir?

Arkeoloji bölümünde okumak isteyen öğrencilerin araştırmacı ve meraklı bir kişiliğe sahip olmaları gerekir. Aynı zamanda öğrenmeye hevesli olan gençlerin aynı zamanda tarihe de merakı olmaları gerekir. Üniversite sınavında iyi bir puan da alan bu öğrenciler arkeoloji bölümünde de rahatlıkla okuyabilirler.

​​​​​​​Arkeoloji Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelinde pek çok üniversitede arkeoloji bölümü bulunmaktadır. Çoğu üniversitede ise arkeoloji bölümü öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra yalnızca Ankara İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nde bulunan arkeoloji bölümünün öğretim dili Türkçe'dir.

​​​​​​​Arkeoloji Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerin Fen- Edebiyat fakültelerinde yer alan arkeoloji bölümü eşit ağırlık puan türü ile öğrenci almaktadır. Arkeoloji bölümünde okumak isteyen adayların üniversite sınavında Türkçe ve Matematik sorularını çözmeleri gerekir. Bu soruları çözerek yüksek puan alan öğrenciler istedikleri bölümü tercih ederler.

​​​​​​​Arkeoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Arkeoloji bölümlerinde öğrencilere İngilizce, araştırma becerileri, uygarlık tarihi, Türkiye tarihi ve antik felsefe gibi dersler anlatılır. Bunun yanı sıra bu bölümde klasik arkeoloji ile sanat ve mimari tarihi de anlatılır.

​​​​​​​Arkeoloji Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Arkeoloji bölümü mezunları için iş olanakları oldukça yüksektir. Özellikle zengin bir tarihi olan ülkemizde arkeoloji her geçen gün değer kazanıyor. Bu nedenle antik kalıntılarda araştırmalar yapılması için arkeologlardan destek alınıyor.

​​​​​​​Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Arkeologların iş imkanları oldukça geniştir. Hem özel sektörde hem de devlet sektöründe çalışabilen arkeologlar kendi tercihlerine göre bir işte çalışabilirler. Aynı zamanda arkeologlar akademik kariyer de yapabilirler. Arkeologlar devlet kurumlarında çalışmak için öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavına girebilirler. Bu sınavdan yeterli puanı aldıktan sonra tercih yaparlar.

​​​​​​​Arkeoloji Çalışma Alanları Nelerdir?

Günümüzde arkeoloji çalışma alanı oldukça geniştir. Çeşitli arkeolojik kazılarda görev alan arkeologlar aynı zamanda müzelerde de çalışabilirler. Kültü ve Turizm Bakanlığında da iş imkanı bulunur. Aynı zamanda arkeoloji bölümü mezunları eğitimlerine eklentiler yaparak tarih öğretmenliği de yapabilirler. Özel sektörde arkeologlar için kendi alanlarında pek çok iş imkanı bulunur.

​​​​​​​Arkeoloji Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Günümüzde pek çok üniversitede arkeoloji bölümü bulunmaktadır. Buna göre Hacettepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesinde arkeoloji bölümü bulunur. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesinde arkeoloji bölümü bulunmaktadır. Arkeoloji bölümünde okumak isteyen kişiler öncelikle iyi bir üniversite araştırması yapmalılar. Sonrasında ise üniversite sınavından yeterli puan alınarak doğru tercihler yapılabilir. Bunun için ise pek çok kriter göz önünde bulundurulmalıdır.