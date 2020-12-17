Arkeolog nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Arkeolog olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Arkeolog halk arasında kazıbilimci olarak da bilinmektedir. Fakat kazı, arkeoloji biliminin kullandığı yöntemlerden yalnızca biridir.

Arkeolog Nedir?

Arkeolog, yalnızca yeraltında kalmış olan kültürleri ya da kültürel ürünleri yer yüzüne çıkaran kişi demek değildir. Sosyoloji, tarih, coğrafya ve etnoloji gibi konularda yetkindir ve ortaya çıkarılmış olan ürünleri bu alanlar üzerinden inceler ve araştırır. Kazı, arkeologların kullanıyor olduğu pek çok yöntemden sadece bir tanesidir. Temelde arkeologlar kültürlerin nasıl yok olduğunu ya da bugüne dek nasıl geldiklerini incelemektedir.

Aynı zamanda arkeoloji biliminin içerisinde, arkeologların seçebilecekleri protohistorya ve ön Asya arkeolojisi, tarih öncesi, klasik gibi dalları bulunmaktadır.

Arkeolog Ne İş Yapar?

Arkeolog, insanın yaradılışından günümüze kadar geçen sürede insana ve doğaya dair tüm bulguları araştırma ve inceleme işlerini yapar. Bulduğu ürünleri ve ulaştığı sonuçları, geçmişe yönelik olarak inceleyerek kaynağını ve bilgisini edinmeye çalışır.

Arkeolog Nasıl Olunur?

Arkeolog olmak için bu bölümün eğitimini veren üniversitelerden birinde okuyup, bu bölümden mezun olmak gerekmektedir. Ülkemizde hemen hemen tüm üniversitelerde arkeoloji bölümü eğitimi verilmektedir. Bu bölüm üniversitelerde genelde Edebiyat Fakültelerinde yer almaktadır. Bazı üniversitelerde ise arkeoloji ve sanat tarihi tek bir bölüm olarak okutulmaktadır.

Arkeolog Olma Şartları Nelerdir?

Öncelikle bu bölümde okumak isteyen ve arkeolog olmak isteyen öğrencilerin doğaya ve tarihe meraklı olmaları gerekir. Aynı zamanda işlerini genellikle açık havada yürüttükleri için, açık havada dolaşmayı sevmek de önemlidir. Yani bu şekilde olursa, meslekten daha fazla keyif alınabilir. Ayrıca klasik arkeoloji bölümlerinde Yunanca ve Latince dersleri de bulunmaktadır. Bunların yanında heykel ve mimarlık eğitimleri de verilmektedir. Dolayısıyla bu alanlara da meraklı olmak oldukça önemlidir.

Aynı zamanda arkeologlar işleri gereği çok fazla seyahat etmek durumunda kalabilirler. Gelişmelere göre farklı antik kentler arasında uzun süreli yolculuklar yapmaları gerekebilir. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmak gerekir.

Arkeologun Görevleri Nelerdir?

Bugüne kadar henüz gün ışığına çıkarılmamış olan arkeolojik eserleri gün ışığına çıkarmak.

Ortaya çıkarılan eserlerin temizliğini yapmak.

Parçalanmış olan eserlerin tamiratını, bakımını ve restorasyonunu yapmak.

Bulunan eserlerin kayıtlarını tutmak, korumak ve ilgililere bilgi vermek.

Kazılarda gözlemcilik yapmak. (Bunun için Kültür Bakanlığı'nda çalışmak gereklidir.)

Antik kentlerin, ören yerlerinin ve müzelerin düzenli aralıklarla denetimi yapmak.

Arkeolog Maaşları Ne Kadar?

Üniversiteyi bitirip mesleğe yeni başlamış olan bir arkeolog için başlangıç maaşı asgari ücretin biraz üzerindedir. En düşük 3000 TL ila 3500 TL civarı bir maaşla çalışmaya başlayabilirler. Meslekte deneyim kazandıkça ve ilerledikçe bu maaşlar da aynı oranda artmaktadır. Örneğin meslekte biraz ilerledikten sonra arkeologların aldığı maaşlar asgari ücretin 4, hatta 5 katına kadar çıkabilir.

Arkeologlar İçin İş İmkanları Nelerdir?

Öncelikle arkeoloji bölümünden mezun olan öğrencilerin en çok tercih ettiği alan, üniversitede kalıp akademik kariyer yapmaktır. Arkeologlar KPSS'ye girerek devlet kurumlarına atanma ihtimalleri vardır. Bununla birlikte Türkiye'de arkeologların çalışabilecekleri başlıca alanları şu şekilde sıralayabiliriz:

Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı bulunan tüm müzeler ve koruma komiteleri.

Özel müzeler.

Vakıflar Genel Müdürlüğü.

Maden Tetkik Arama.