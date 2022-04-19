Arkadaşlarla Konuşulacak Konular Nelerdir? Mesajlaşırken Ya Da Ortamda Konu Açma Fikirleri

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Arkadaşlarla bir konu üzerinde konuşabilmek için gündemi takip etmek önemli bir noktadır.

Arkadaşlarla Konuşulacak Konular Nelerdir?

Hepimiz hayatımızda zorluklarla karşılaşırız; bazıları diğerlerinden daha fazla olur. Her birinizin karşılaştığı zorluklar ve bunların hayatınızı nasıl etkilediği hakkında arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Diğer yandan güzellik algıları hakkında konuşun. Etrafınızdaki güzellik hakkında konuşmak harika bir sohbet başlatıcı olabilir. Güzellik birçok şekilde yorumlanabilir. Bu konuyu açmak ilginç bir tartışmayı beraberinde getirebilir.

Arkadaşlarınızla arkadaşlık hakkında sohbet etmek ilginç ve eğlenceli olabilir, aynı zamanda bağınızı güçlendirir. Yemekler de konuşacak başka bir konudur. Nereden gelirseniz gelin, yemek bizi birbirimize bağlayan şeylerden biridir. Arkadaşlarınızla yemek yerken, yemek hakkında ilginç bir sohbet başlatabilirsiniz. Arkadaşlarınızla daha derin sohbetler yapmak sizi daha da yakınlaştıracak ve kalıcı anıları canlandıracaktır.

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Mesajlaşırken ya da Ortamda Konu Açma Fikirleri Nelerdir?

Arkadaşlarınız ile buluştuğunuzda konuşacak bir yığın konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hatta bu konuları mesajlaşırken de kullanabilirsiniz. Bu konulara örnek olarak;

Mevcut Durum

Genellikle bir sohbet başlatmanın en iyi yolu mevcut durumunuz hakkında konuşmaktır. Soracağınız sorular nerede olduğunuza ve ne yaptığınıza göre büyük ölçüde değişir.

Hobiler

Arkadaşınızın hobilerinin neler olduğunu öğrenirseniz, onlar hakkında anında çok daha fazlasını bilirsiniz. Böylece konuşacak bir konu bulmuş olursunuz. Örneğin; arkadaşınız resim yapmayı seviyor ve ona son eserinin anlamını sorabilirsiniz.

İş ve Okul

Durup insanların genellikle ne hakkında konuştuklarını dinlediğinizde, iş ve okul listenin başında gelir. Sonuçta, insanlar bu yerlerde çok fazla zaman geçiriyorlar. Mutlaka anlatacak bir konu ortaya çıkacaktır.

Yolculuklar

Yolculuklar çoğu kez unutulmak deneyimlerdir. Bilmediğiniz bir yerde, yeni ve tuhaf bir kültürün ortasındayken geçirdiğiniz zamanı arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz. Doğal olarak onlarda size bu konu hakkında kendi anılarını anlatmaya başlayacaktır.

Haberler

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Haberlerden bahsetmek için gündemi takip ediyor olmak lazım. Kendinize takip edebileceğiniz hoş bir site bulabilirsiniz. Gündemdeki haberler kimi zaman can sıkıcı hatta can yakıcı olsa da takip etmek önemlidir. Size yaşadığınız topraklarla ilgili bilgi verir. Genel olarak arkadaşlarınız arasında da gündemi takip edenler vardır. Herhangi bir haberden bahsettiğinde konu hakkında bir bilginiz olmadığı için sessiz kalırsınız. Diğer yandan gündeme oturmuş önemli bir haberi bilmediğinizde ve hakkında kendi yorumunuzu yapamadığınızda da arkadaşlarınız gözünde değeriniz düşebilir.

Genel Kültür

Genel kültüre sahip olmak hemen hemen her alanda kişinin kalitesini gösterir. Örneğin arkadaşlarınıza tarihle ilgili bir olayı anlatabilirsiniz. Ancak bu olay hakkında doğru bilgilere sahip olmanız gerektiğini de unutmamalısınız.

Mizah

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Günümüzde mizah, pek çok sosyal medya platformunun da açılması ile iyice gelişti. Arkadaşlarınıza bir mesaj göndermek ve konuyu açmak istiyorsanız mizahsen kullanabilirsiniz. Sosyal medyada gördüğünüz bir yazı hatta bir video ile arkadaşlarınızı kahkahaya boğabilirsiniz. Pek çok genel platformu takip ederek bunu başarmanız mümkündür. Diğer yandan arkadaşlarınız bir konu açtığında aklınıza gelen yazı ya da videoyu gönderebilirsiniz. Böylece sizi hem eğlenceli hem de zeki bulacaklardır.

Müzik, Filmler ve Kitaplar

Arkadaşlarınıza herhangi bir sanatçının son çıkardığı parçayı ya da daha önceden var olan bir parçasını dinleyip dinlemediğini sorabilirsiniz. Onlara güzel müzikler tavsiye edebilirsiniz. Diğer yandan bu filmler için de geçerlidir. Konuyu farklı sonlarla biten filmlerden açabilir ve fikirlerini sorabilirsiniz. Onlara kitaplar tavsiye edebilirsiniz.