Arkadaşın yerine imza devri kapanıyor... Yüz tanımalı yoklama

İngilizce’de ‘katılım’ anlamına gelen ‘attendance’ kelimesinin kısaltmasından oluşan ‘ATTN’ isimli 5 kişilik takım, geçtiğimiz ocak ayında işledikleri bir dersten sonra yüz tanıma sistemiyle çalışan yoklama yazılımı geliştirdi. İstanbul Üniversitesi’nin yönetim bilişim sistemleri bölümü öğrencilerinden oluşan takım, ‘Sistem analizi ve tasarım’ derslerinde öğretmenlerinin, ‘‘Yoklama alınırken imza süreciyle uğraşmak istemiyorum. Buna alternatif bir çözüm bulabilir miyiz’ demesiyle çalışmalara başladı. Ekibin lideri olan Filistinli Thaer Alodeh ile Abdullah Gökalp Çıray, Muhammed İbrahim Kaya, Orhan Efe Kocaoğlu ve Efe Baydemir; herkesin kendi cep telefonunu kullanarak dahil olabildiği bu sistemi 8 ayda tamamladı. Muhammed İbrahim Kaya, çalışmalarını şöyle anlattı:

3 AŞAMALI GÜVENLİK

“Sistemimiz yoklama alınırken öğretmenle aynı wifi ağına bağlı olmayı zorunlu kılıyor. Böylece öğrenciler, sınıf içinde ya da sınıfa çok yakın mesafede olmak zorunda kalıyor. Bunun ardından da cep telefonlarının kameralarını yüzlerine tutup kendilerini tanıtmalılar. Böylece yoklamada ‘var’ yazılıyorlar. Ayrıca sistemde üç aşamalı güvenlik var. Birinci seviyede öğrenciler yalnızca sisteme giriş yaparak yoklamada var gözüküyor. Bu kısımda öğrenci okulda olmak zorunda değil; bu aşama daha çok online derslerde tercih ediliyor. Orta seviyede aynı wifi ağına bağlı olmak gerekiyor. En yüksek seviyedeyse yüz tanıma devreye giriyor. Yoklamanın seviyesini dersin hocası belirliyor. Diğer yandan öğrencilerin yüzleri, üniversitenin sisteminde kayıt aşamasında çekilen ya da verilen fotoğrafla eşleştiriliyor. Ardından o an okutulan yüz görüntüleri veritabanında saklanmıyor. Yüz tanıma teknolojisini kullanan bir örnek henüz yok. Sistemimiz hem yurtiçi hem de yurtdışından teklifler almaya başladı. Sistem wifi bağlantısıyla çalıştığı için dersler okul dışındaki farklı alanlarda işlense de yoklama alınabiliyor.”

DOĞRU VE HIZLI

Sistemin yüzde 99 oranında doğru ve hızlı bir şekilde çalıştığına dikkat çeken Abdullah Gökalp Çıray, şunları söyledi: “Yaptığımız araştırmaya göre aynı anda 1650 öğrenci sisteme girdiğinde sadece 12 dakika içinde hepsinin yoklaması alınmış oluyor. Kişisel kullanımda da ortalama 10 saniye içinde bu işlem tamamlanabiliyor. Geleneksel yoklama sisteminde bazen bir yoklama 40 dakika boyunca bile sürebiliyor. Çünkü örneğin kalabalık bir amfide tüm öğrencilerin isminin yazılı olduğu ilgili kağıda imza atması gerekiyor ki bu da çok uzun zaman alıyor. Öte yandan imza sürecinde okulda olmayan bir öğrencinin yerine arkadaşı da imza atabiliyor. Ancak bizim sistem ortak wifi ağıyla çalıştığı için bu durum da ortadan kalkıyor.”

İÜ’DE KULLANILACAK

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği yazılım, bu yıl itibarıyla İktisat Fakültesi’nin Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün derslerinde kullanılmaya başlanacak.