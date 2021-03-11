Arkadaş Canlısı ne demek? Arkadaş Canlısı deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Arkadaş canlısı, arkadaşlık ilişkilerine çok değer veren kimse demektir. Bu deyim ''Dost canlısı'' sözü ile eş anlamlıdır.

Arkadaş Canlısı Ne Demek?

Arkadaş canlısı, arkadaşlarına önem veren, onların sadece iyi günlerinde değil kötü zamanlarında da yanında olan kimse demektir. İnsanlarla kolay arkadaş olan kişiler için de bu deyim kullanılır.

Arkadaş Canlısı Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre arkadaş canlısı deyiminin iki anlamı vardır.

Anlam: Arkadaşlık kavramına önem veren ve arkadaşları için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan kimse. Anlam: İletişim becerisi yüksek olduğu için insanlarla kolay arkadaş olabilen

Arkadaş Canlısı Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Arkadaş canlısı olan insanlarla her zaman daha iyi anlaşmışımdır.

2- Senin gibi dostlarına değer veren arkadaş canlısı birini asla kaybetmek istemem.