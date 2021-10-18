Arjantin hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Arjantin hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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2021 yılı itibariyle nüfusu yaklaşık 46 milyon olan Arjantin’in en kalabalık şehirleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Buenos Aires 2- San Miguel de Tucuman 3- Cordoba 4- Santiago del Estero 5- Mar del Plata

Arjantin Hangi Kıtada Yer Alır?

Arjantin, Güney Amerika kıtasında yer almaktadır.

Arjantin Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Atlas Okyanusuna kıyısına olan Arjantin Cumhuriyeti Güney Yarım Kürede yer alır. Ülke batısında Şili, kuzeyinde Bolivya ve Paraguay, doğusunda ise Uruguay ile sınır komşusudur.

Arjantin Hangi Dine Mensup?

Arjantin Hristiyanlık dinine mensuptur. Halkın yaklaşık %95'i Katolik'tir.

Arjantin Hangi Dili Konuşuyor?

Arjantin'in resmi dili İspanyolcadır. Santiago del Estora şehrinde ise halkın büyük çoğunluğu yerel bir dil olan Quechua dilini konuşur.

Arjantin Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

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Ülkede Latin alfabesi kullanılmaktadır.

Arjantin Hangi Takvimi Kullanıyor?

Arjantin'de diğer Güney Amerika ülkelerinin birçoğu gibi Miladi takvim kullanılıyor.

Arjantin Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi Peso'dur. Peso'nun döviz kodu ARS şeklinde yazılır.