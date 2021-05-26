Aritmetik Ortalama Nedir? Nasıl Hesaplanır? Aritmetik Ortalama Formülü Var Mı?

Aritmetik ortalama hesaplama işlemi, günlük hayatta büyük veya küçük fark etmeksizin her zaman kullanılır. Karışık olan matematik formüllerine karşın aritmetik ortalama formülü son derece basit ve akılda kalıcı bir nitelik barındırır.

Aritmetik Ortalama Nedir?

Aritmetik ortalama, belirli bir sayıda mevcut olan sayı dizisinin toplamının sayı adedine bölünmesi işlemidir. Aritmetik ortalama, ortalamanın en kolay ve en yaygın olarak kullanımı söz konusu olan ölçüsüdür. Yalnızca bir grup sayının toplamını almayı, sonrasında ise bu toplamı seride kullanılan sayıların sayısına bölerek yapılır.

Konun netlik kazanması amacı doğrultusunda bir örnek verilmesi gerekirse; 34, 44, 56 ve 78 sayılarını alın. Bu dört farklı sayının toplamı 212 olur.

Aritmetik ortalama işleminde ise 212 bölü dört yahut 53 olur. İnsanlar buna ek olarak, finans ve yatırım süreçlerinde belirli durumlarda devreye girmesi söz konusu durumda olan geometrik ortalama ve harmonik ortalama gibi diğer çeşitli araçları da kullanarak hesaplama işlemlerini gerçekleştirirler.

Aritmetik ortalama, özellikle de finanstaki yerini önemli şekilde muhafaza etmektedir. Bu konuya örnek gösterilmesi gerekirse; ortalama kazanç tahminleri tipik olarak aritmetik bir ortalama olmaktadır. Belirli bir hisse senedini kapsaması söz konusu olan 16 analistin ortalama kazanç beklentisini bilinmek istendiği varsayıldığında tüm tahminler toplanır ve aritmetik ortalamanın elde edilmesi için 16’ya bölünme işlemi gerçekleştirilir. Böylece ulaşılmak istenen matematiksel hesaplama işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Aritmetik Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Eğer bir aritmetik ortalama hesaplama işlemi gerçekleştirilmek istenir ise bunun için kullanılacak olan yöntem son derece basit bir nitelik taşır. Buna örnek olarak; elinizde n tane sayı mevcut ise ve eğer bu n sayının ortalaması, a1+a2+a3+…+an olmak üzere bu sayıların toplamının n ye bölünmesi işlemi olarak gerçekleştirilir. Bir başka ifadeyle a1+a2+a3+…an =x olması durumunda bu sayıların ortalaması x/n olur. Bu formül kullanılarak o sayı dizisinde bulunmakta olan sayıların aritmetik ortalaması hesaplanmış olur.

Başvurulan bu yöntem son derece kolay olup adından da anlaşılacağı gibi sayıların ortasını bulmak için kullanılmaktadır. Aritmetik ortalama hesaplama işlemi yalnızca matematik ve istatistik verilerde kullanılan bir işlem olma özelliği barındırmaz. Esasında pek çok mesleğinde gereksinim duyduğu bir matematiksel formül olma özelliği taşır.

Basit bir yol kullanılarak sayısı fazla bulunan bir dizideki ortalamayı bulmak amacıyla formül önem taşır. Bu sayede yapılan işlem daha hızlı ve kesin sonuçlar verir.

Aritmetik Ortalama Formülü Var mı?

Aritmetik hesaplama yapmak amacı doğrultusunda size verilmiş olan sayıları formüle yerleştirmek yeterli olmaktadır. Son derece kolay ve anlaşılır bir formül olma niteliği taşır. Elinizde bulunan sayıların toplamının, elinizde bulunan toplanmış durumdaki sayıların sayısına bölümü olma özelliği taşır.

Konun net bir şekilde anlaşılabilmesi doğrultusunda bir örnek gösterilirse: Bir şirkette çalışmakta olan Adem, Mehmet ve Hasan isimli kişiler farklı maaşlar almaktadır. Şirket ise ortalama olarak bu üç çalışanına ne kadar ödeme yaptıklarını bulmak amacı doğrultusunda vermiş oldukları üç maaşı önce toplamalı sonrasında da 3’e bölme işlemini gerçekleştirmelidir.

Adem 2000 lira, Mehmet 2300 lira, Hasan ise 2600 lira maaş alıyordur. İlk olarak kişiler tarafından alınmakta olan bu üç maaşın toplanması gerekir. Bunun sonucunda ise, 2000+2300+2600= 6900 TL olur. Toplama işleminin yapılmasının sonrasında bulunmuş olan 6900 TL tutarındaki maaş 3’e bölünüp ortalama bulunur. Diğer bir ifade ile bu üç kişiye verilen üç farklı tutardaki maaşın ortalaması 6900/3=2300 TL şeklinde bulunur.