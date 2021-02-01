Arife Tarif Gerekmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri atalarımızın deneyimlerine, gözlemlerine, araştırmalarına dayanan öğütlerini aktardıkları söz öbeklerine verilen isimdir. Türkçede atasözleri anlatımı zenginleştiren ve dolduran söz öbeklerindendir. Bu nedenle Türkçede cümle içinde fazlası ile atasözü kullanılmaktadır. Arife tarif gerekmez atasözü de dili zenginleştiren ve anlatımı dolgunlaştıran atasözlerimiz arasında yer alır.

Arife Tarif Gerekmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Arife tarif gerekmez atasözü TDK'ya göre; "akıllı kimseye uzun uzun bir şey açıklamaya gerek olmaz" anlamına gelmektedir. Bilgili ve akıllı insan anlatılanı hemen anlar. Bu yüzden de herhangi bir şeyi arif olan kimseye detaylıca anlatmaya gerek olmaz. Arif bilgili ve akıllı kimse anlamına gelir.

Arife Tarif Gerekmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

O kendi yolunu bulur çünkü arife tarif gerekmez.