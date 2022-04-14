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Aries Hangi Burç? İngilizce'de Aries Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

Aries Hangi Burç İngilizcede Aries Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir

Burçlarla ilgili araştırma yapan pek çok birey bulunuyor. İngilizce dilinde de burçlar farklı şekillerde ifade ediliyor. İngilizce bir kelime olan aries sözcüğünün anlamı kişilerce merak ediliyor. İngilizce olan aries kelimesinin hangi burç için kullanıldığı kişilerin araştırdığı önemli başlıklar arasında bulunuyor. Aries hangi burç? İngilizcede aries ne demek ve Türkçe anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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İngilizce sözcükler arasında bulunan aries sözcüğünün anlamı, koçtur. Burç türlerinden biri olan koç burcu, İngilizce dilinde aries kelimesiyle ifade ediliyor. Aries sözcüğü, koç burcu için kullanılıyor. 

 Aries Hangi Burç? 

 İngilizce kelimelerin anlamları kişilerin ilgisini çeken konu başlıkları arasındadır. Aries sözcüğü de bireylerin araştırdığı önemli bir kelime çeşididir. Aries kelimesi İngilizce dilinde, koç burucunu ifade ederek kullanılan bir kelime çeşididir. 

 İngilizcede Aries Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir? 

 Burçların İngilizce karşılıkları pek çok kişinin ilgisini çekebiliyor. Bireyler İngilizce dilinde birçok burcun karşılıklarını araştırabiliyor. Aries kelimesi de, İngilizce dilinde yer alan bir burcu temsil ediyor. Günümüzde olan koç burcu, aries kelimesiyle ifade ediliyor.

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