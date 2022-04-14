Aries Hangi Burç? İngilizce'de Aries Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

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İngilizce sözcükler arasında bulunan aries sözcüğünün anlamı, koçtur. Burç türlerinden biri olan koç burcu, İngilizce dilinde aries kelimesiyle ifade ediliyor. Aries sözcüğü, koç burcu için kullanılıyor.

Aries Hangi Burç?

İngilizce kelimelerin anlamları kişilerin ilgisini çeken konu başlıkları arasındadır. Aries sözcüğü de bireylerin araştırdığı önemli bir kelime çeşididir. Aries kelimesi İngilizce dilinde, koç burucunu ifade ederek kullanılan bir kelime çeşididir.

İngilizcede Aries Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir?

Burçların İngilizce karşılıkları pek çok kişinin ilgisini çekebiliyor. Bireyler İngilizce dilinde birçok burcun karşılıklarını araştırabiliyor. Aries kelimesi de, İngilizce dilinde yer alan bir burcu temsil ediyor. Günümüzde olan koç burcu, aries kelimesiyle ifade ediliyor.