Arıcılık (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Arıcılık bölümü arıların üzerine kurulu olan ve arı ürünleri üzerine olan bir akademik eğitim programıdır.-

Arıcılık Nedir?

Arıcılık bölümü genel olarak arıların ürettiği bal üzerine kurulu bir bölümdür. Bununla beraber diğer arı ürünlerinin hazırlanması, üretilmesi ve bunların satılması üzerine eğitim veren bir bölümdür. Bu tarz alanlarda görev yapmak isteyen kişiler iki yıllık bulunan önlisans bölümüne giderek bu konu üzerine eğitim alabilirler. Arıcılık bölümü şu anda iki farklı üniversite içerisinde bulunan bir bölümdür. Kişiler bu bölüme giderek, çeşitli sektörlerde iş bulabilirler.

Arıcılık Bölümünün Amacı Nedir?

Arıcılık bölümü arı yapılarının ürettiği balı ve bunun üzerine yapılan ek ürünlerinin hazırlanmasında yer alan bir eğitim programıdır. Arıcılık işi genellikle insanlar tarafından yapılan arı kovanları ve arı kolonileri üzerinden yapılmaktadır. Çoğunlukla Apis cinsindeki arılar bu iş için tercih edilmektedir. Fakat bazen Melipona cinsi sokmayan arılarda bal üreten arılar arasına girer. Arıcılıkla bir arıcı, arıları kovanın içerisinde bulunan bal ve diğer ürünleri toplayarak satış için hazırlamaktadır.

Arıcılık Mezunu Ne İş Yapar?

Arıcılık bölümü okuyan ve mezun olan kişiler arı yetiştirme üzerine işler yapmaktadır. Bununla beraber bu kişiler bal yapmak ve arı ürünleri geliştirmek üzerine de çalışmaktadır.

Arıcılık Kaç Yıllıktır?

Arıcılık Türkiye’de üç farklı üniversite içerisinde bulunan bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı iki yıllık, önlisans eğitimidir. Bu bölüm içerisinde kişiler arıcılık hakkında yeterli bilgiler almaktadır. Bunları sektör içerisinde elverişli bir şekilde kullanarak arıcılık sektörünü geliştirmektedir.

Arıcılık Okumak İçin Ne Gereklidir?

Arıcılık okumak isteyen kişilerin YKS sınavına girmesi gerekmektedir. Kişiler TYT sınavında başarılı olarak, önlisans programı olan arıcılık bölümüne giriş yapabilirler. Arıcılık yapmak isteyen kişilerin sahip olması gereken nitelikler ise şu şekildedir;

Özverili ve sorumluluk sahibi kişiler olması gerekmektedir.

Hayvan ve doğasever kişiler olması gerekmektedir.

Kişilerin sözel becerilerinin iyi olması gerekmektedir.

Arıcılık Öğretimi İngilizce midir?

Arıcılık bölümü İngilizce tabanlı bir bölüm değildir. Kişiler eğitim hayatları içerisinde, mesleki olarak İngilizce görebilirler. Ancak arıcılık bölümü İngilizce tabanlı bir bölüm değildir.

Arıcılık Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Arıcılık eğitimi iki yıllık bir önlisans bölümüdür. Kişiler belirli üniversitelere giderek, arıcılık önlisans eğitimine katılabilirler. Bu bölüme girmek isteyen kişiler TYT sınavında başarı göstermesi gerekmektedir. Sayısal veya sözel bölümlerden lise mezunu olan kişiler rahatlıkla bu bölümü tercih edebilirler.

Arıcılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Arıcılık bölümü okumak isteyen kişilerin TYT sınavında başarı göstermeleri gerekmektedir. Bu bölüm iki yıllık bir önlisans bölümüdür. Arıcılık bölümü dersleri ise şu şekildedir;

Arı Anatomisi

Arı Fizyolojisi

Biyokimya

Botanik

İstatistik

Zooloji

Arıcılıkta Tohumlama

Ana Arı Üretim Tekniği

Bal Teknolojisi

Arthropoda

Arı Davranışları

Bal Arısı Hastalıkları

Arıcılık Çalışmaları

Ana Arı Üretim Tekniği

Bu gibi derslerle kişiler eğitim hayatlarına devam etmektedir. Bu derslerin sonunda kişilerin 40 gün boyunca staja gitmesi gerekmektedir. Arıcılık bölümünde dört dönem içerisinde iyi bir başarı sağlayan kişiler dikey geçiş sınavına girebilirler. Bu sınavdan sonra ise Zootekni lisans bölümüne geçiş yapabilirler.

Arıcılık Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Arıcılık bölümü mezunu olan kişiler çeşitli yerlerde çalışabilirler. Kişiler arı yetiştirmek veya balcılık üzerine çalışmalar yapabilirler.

Arıcılık Çalışma Alanları Nelerdir?

Arıcılık mezunu olan kişiler özel veya devlet kurumlarında çalışabilirler. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen kişiler KPPS’ye girerek gerekli dallara geçiş yaparak iş hayatlarına başlayabilirler. Kişiler dilerlerse kendi işlerini kurabilirler veya bal üretim çiftliği gibi yerlerde çalışabilirler. Devlet kurumunda çalışmak isteyen kişiler ise Zirai Araştırma Enstitüleri içerisinde çalışabilirler.

Arıcılık Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Arıcılık bölümü iki yıllık olan dört dönemden oluşan bir önlisans bölümüdür. Kişiler TYT sınavına girerek bu bölümlerde okuyabilirler. Arıcılık bölümü olan üniversiteler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Elazığ Fırat Üniversitesi. Kişiler baraj puanını geçerek bu bölüme giriş yapabilir sonrasında dilerlerse Dikey Geçiş Sınavına girerek, bölümlerini dört yıla tamamlayabilirler.