Arı Kovanına Çomak Sokmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyim ile eş anlama gelen ''Yangına Körükle Gitmek'' ve ''Bam Teline Basmak'' deyimleri de yaygın bir şekilde kullanılır.

Arı Kovanına Çomak Sokmak Ne Demek?

Arı kovanına çomak sokmak, riskli bir işe atılmak ve birinin öfkelenmesine yol açacak şeyler yapmak demektir. Düşüncesizce hareket eden kişileri anlatmak için de bu deyim kullanılır.

Arı Kovanına Çomak Sokmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Birini ya da birilerini kışkırtacak şekilde davranmak Anlamı: Birinin üstüne gitmek, onun kızacağı şekilde konuşmak ya da hareket etmek. Anlamı: Sonuçlarının ne olacağını düşünmeden riskli işlere girmek

Arı Kovanına Çomak Sokmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Arı kovanına çomak sokarak bugünü ve geleceğini tehlikeye atma sakın.

2- Yaptığın şeyler arı kovanına çomak sokmaktan başka bir şey değil.