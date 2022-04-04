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Arı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Arının Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Arı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Arının Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Türkçede bazı sözcüklerin eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı sözcük, yazılışı farklı fakat anlamı aynı olan sözcüktür. İşte bu bağlamda arı sözcüğünün eş anlamlısı nedir, arının eş anlamlısı ile örnek cümleler (TDK) ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Arı sözcüğünün birden çok eş anlamlı karşılığı olan kelime bulunmaktadır. 

 Arı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 Arı sözcüğü, kanatlı bir hayvan olan ve bal üreten arıyı ifade eder. Fakat "arı" sözcüğünün bir de saf, temiz gibi birden çok eş anlamlı kelimesi olan ikinci bir manası bulunmaktadır. 

 Arının Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) 

 Bir sözcüğün anlamını öğrenmek için başvurulan temel kaynaklardan birisi de Türk Dil Kurumu sözlüğüdür. Arı sözcüğünün eş anlamlı olan sözcükleri için TDK sözlüğüne bakıldığında, arı sözcüğünün karşısında şu açıklama yer almaktadır: 

Hijyenik 

Saf 

Temiz 

Pak 

Dere 

Hülasa 

Katışıksız 

Öz 

Salt 

Yalnızca 

Hülasa 

Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesi ile sokan böcek. ( Latince adı Apis Mellificia) 

Arı sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcüklerle bazı örnek cümleler: 

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Pandemi döneminde tüm hastane hijyenik olarak en üst seviyede bulunduruldu. 

Ana okulunun en beğenilen özelliklerinden birisi de son derece temiz olması idi. 

Müstahdem tüm okulu pür ü pak yapmıştı. 

Halıları yıkamak için temizlik şirketine veren Handan, ter temiz olan halılardan son derece memnun kaldı. 

Corona salgını sırasında hijyenik ürünlere talep oldukça fazlalaştı.

 

 

 

 

 

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