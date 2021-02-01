Arı Bal Alacak Çiçeği Bilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Arı Bal Alacak Çiçeği Bilir atasözü, bir takım açıkgözlü insanların veya işinin uzmanı kimselerin kazanç elde edecekleri mecraları iyi bileceği anlamına gelen bir atasözüdür.

Arı Bal Alacak Çiçeği Bilir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

TDK’ya göre Arı Bal Alacak Çiçeği Bilir; ne yapacağını bilen bir kişi, nereye veya kime başvuracağını bilir manasında kullanılan bir sözdür.

Kendi alanında bilgi sahibi olan kişiler, işlerini nasıl yapacaklarını, kimden destek isteyeceklerini veya nereye başvuracaklarını iyi bilirler. Aynı şey açıkgözlü insanlar içinde geçerlidir. Açıkgözlü insanlar da, işlerini halledebilmek için kimden menfaat göreceklerini veya kimden çıkar sağlayacaklarını çok iyi bilirler.

Arı Bal Alacak Çiçeği Bilir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Pazarcılar müşterilerini bilir tıpkı arı bal alacak çiçeği bilir gibi.

- Ahmet borç alacağı kimseyi bilir, zaten arı bal alacak çiçeği bilir.