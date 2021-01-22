Arduino nedir? Arduino programı nasıl indirilir ve örnek arduino projeleri

Belli bir eğitim alınması gereken bir program olarak öne çıkan Arduino, birçok farklı tasarım yapma olanağı tanımaktadır. Özellikle siz öğrenciler için gelecek adına etkin bir olanak sunduğunu söylemek mümkün. Bu programın ne olduğunu öğrenerek farklı projeler geliştirebilirsiniz. Gelin şimdi Arduino nedir beraber bakalım.

Arduino Nedir?

Arduino öncelikle İtalyan tasarımcılar tarafından geliştirilmiş, her açıdan açık kaynak kodlu bir platform olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda elektrik donanım ve yazılım temelli geliştirilmiş program olarak da öne çıkmaktadır. Özellikle şık bir tasarıma sahip farklı kartlar üzerinden kullanım imkanı veren bu program, birçok farklı devreyi yapma imkanı tanırken öğrencilerin teknolojik açıdan program yapmasına fırsat veriyor. Böylece elektronik dünyasına tüm öğrenciler giriş yaparak pek çok değişik tasarım ve proje gerçekleştirebilir.

Arduino kendine özgü programlama dili ile beraber, açık kaynak kod sayesinde her özgün tasarımı gerçekleştirme olanağı tanımaktadır. Ayrıca kolay bir eğitim ile beraber C dili bilgisi eşliğinde kod yazma imkanı da vermektedir. Kod tamamlandıktan sonra ise bir yuesbi bağlantısı ile rahatlıkla karta yazılım karta transfer yapılabilmektedir

Arduino Programı Nasıl İndirilir?

Arduino programını indirmek oldukça kolaydır. Bunu gerçekleştirmek için sadece Arduino resmi sitesine giriş yapmak gerekir. Daha sonra ana sayfa üzerinden en güncel sürümü bulabilir ve güvenli şekilde yükleme gerçekleştirebilirsiniz. Bu doğrultuda indirme işlemi gerçekleştirildikten sonra sıkıştırılmış dosyadan çıkarılması gerekir. Tabii klasör yapısını korumuş olduğunuza dikkat etmelisiniz. Klasörü açmak için çift tıklayın ve daha sonra klasör içerisindeki dosya ve alt dosyaları göreceksiniz. Bu dosyalar içerisinde bulunan yazılım program yazmanıza ve bunları yüklemenize olanak veriyor. Böylece Arduino programını rahatlıkla kullanabilir ve güvenli şekilde birçok farklı tasarım ve proje gerçekleştirebilirsiniz.

Tabii bunun için mutlaka iyi bir internet bağlantınız olması önemlidir. Eğer çevrimdışı çalışmak isterseniz son sürüme indirmek suretiyle desktop IDE üzerinden işlem gerçekleştirebilirsiniz. Artık geriye ise açık kaynaklı kod üzerinden yazılım ile beraber karta yükleme eşliğinde, birçok değişik proje ve tasarım yapmak kalıyor.

Örnek Arduino Projeleri

Uygulamalı Arduino projeleri ile beraber tüm öğrenciler harika projeler gerçekleştirme şansını elde edilebilir. Özellikle öğrendikten sonra oldukça kolay bir kullanım imkanı sağlayan Arduino, gelişmiş yöntemi ile özgün tasarımlar sağlamaktadır. Böylece birçok farklı proje gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi gelin beraber Arduino ile ne tür projeler yapılmış onlara bakalım.

- Otto robot yapımı

- Arduino ile özel nabız ölçer

- Arduino step motor kontrolü ve internet üzerinden step motor sürme

- Wi-fi kullanmak suretiyle sıcaklık ve nem ölçümü yapan sistem

- Kapı kilidi yapımı

- Gaz sensörlerinin kullanımı ve yanıcı gaz alarmı

- Arduino ile yağmur alarmı

- Arduino ile toprak nem sensörü ve toprak nem ölçer

- Arduino ile Bluetooth modülü kullanımı ve RGB Led kontrolü

- Dijital saat yapımı

- Haberleşme sistemleri

- Hareket sensör kullanımı ve Hırsız alarmı

- Arduino ile araba yapımı

- Basit park sensörü yapımı

- Arduino ide kablosuz sıcaklık uyarı sistemi

Bu şekilde daha birçok farklı ve sayısız projeyi söylemek mümkün. Özellikle açık kaynaklı kot ile beraber kolay kullanım imkanı veren Arduino, siz öğrenciler için pek çok proje ve tasarım yapma imkanı tanıyor.