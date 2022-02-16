Ardışık çift sayıların toplamı nasıl bulunur? Ardışık çift sayıların formülü ve örnekleri ile konu anlatımı

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Ardışık sayı Belli bir kurala göre bir birini takip eden sayı gruplarına ardışık sayılar olarak tanımlanmaktadır. Birbirini çift takip eden sayılara ise Ardışık çift sayı olarak tanımlanmaktadır.

Ardışık Çift Sayıların Toplamı Nasıl Bulunur?

Ardışık çift sayılar birbirini takip eden ve aynı zamanda çift olan sayılar olarak tanımlanmaktadır. Ardışık çift sayıların toplamını kolay anlamak ve kolay hesaplamak için belir bir formülü vardır.

"n" doğal sayı simgesi olarak nitelendirilir. Ardışık doğal sayılar bu simge kullanılmaktadır. Ardışık çift sayıların aralarındaki fark 2'dir.

Ardışık Çift Sayıların Formülü Nedir?

"n" doğal sayı olarak ifade edilmektedir. Ardışık çift sayı ise 2n olarak ifade edilir formüle edilmesi gerekirse Ardışık çift sayıların toplamı 2n, 2n+2, 2n+4, 2n+6 şeklinde olmaktadır. Çift sayı ile çift sayının toplamı nedir? Çift sayı çift sayı ile toplamak: Herhangi bir çift sayıyı yine çift sayı ile toplarsak o zaman yine çift sayı elde etmiş olmaktadır. Ardışık çift sayıların toplamı formülü = n x (n + 1) olarak ifade edilmektedir.

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Ardışık Çift Sayıların Örnekleri İle Konu Anlatımı

Ardışık sayı nedir? Belli bir kurala göre bir birini takip eden sayı gruplarına ardışık sayılar denir.

Ardışık tam doğal sayılar; …,−5,−4,−3,−2,−1,0,1,2,3,4,5,6,7

Ardışık çift tam Sayılar : …,−6,−4,−2,0,2,4,6,8,10,12,……,−6,−4,−2,0,2,4,6,8,10,12,… gibi sayılar öbeğidir. Ardışık sayıların toplamı formülü: Soru, ikiden başlayarak ve ikişer ikişer artarak nn sayısına kadar gidiyorsa kullanılacak formül 2n, 2n+2, 2n+4, 2n+6= n x (n + 1) olarak ifade edilmektedir.

Buradaki en önemli özellik Ardışık çift sayıları için Bütün çift sayıların toplamı daima çifttir. n ifadesi sorudaki çift ve tek sayı ifadesine göre değer alacaktır. Sorudaki verilen somut değer sonucu değiştirecektir.

Örnekler ile anlatılacak olursa ; 30 dan 36 ye kadar olan ardışık çift sayıların toplamı kaçtır?

Çözümüne bakılacak olursa 30 sayısı ile başlayacak 36 sayısında son bulacak yani

ardışık çift sayı 2 ile toplam olarak formülü mevcuttur. 30+2, 32+2, 34+2 yani 32+34+36= 102 olarak sonuç bulunacaktır. Diğer bir örneğe bakılacak olursa 2 + 4 + 6 + 8 + … + 32 toplamı kaçtır?

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sayı dizilimleri fazlalaştıkça mutlaka formülün kurulması hem kolay hem de sağlıklı olacaktır.

Ardışık çift sayılar toplanmıştır. Burada genel terim 2n = 32 olur.

Buradan da n = 16 olarak bulunduğundan dolayı sayı dizisindeki sayıların toplamı

n . ( n + 1 ) = 16 . 17 = 272 olacaktır.

Önemli bir diğer kural İki ardışık çift sayının farkı + veya -2 olarak ifade edilmektedir.

Örnek soruya bakılacak olursa; 2 + 4 + 6+ … + 20 işleminin sonucu kaçtır? bu sorunun çözümüne bakılacak olursa Ardışık çift sayılar olduğu için son sayı 2n’dir. Dolayısıyla 2n = 20 ise n = 10 olur.

Formüle yerine konduğunda 2 + 4 + 6+ … + 20 = n . (n + 1) ise;

yanıt 10 . (10 + 1) = 10 . 11 = 110 olur.