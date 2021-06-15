Ardıç katranı sabunu nedir, ne işe yarar? Ardıç katranı sabunu nasıl kullanılır?

İnsan sağlığı için doğanın mucizesi sayılan bitkisel ürünler hem doğal hem de şifa kaynağı olması nedeniyle biz insanlar için oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu rol içerisinde insanoğlu, kendisi için ne türden bir ihtiyaç oluşmuş ise o türde bir arayış içerisine girmiştir. Boğazı ağrıdığında bitkisel çaylar tüketmiş, ağrısı olduğunda başka bir bitkinin meyvesini yemiş ve bakım yapıp güzelleşmek istediğinde ise başka bir ağacın mucizesi ile kendine gelmiştir. Buna paralel olarak insanlar, doğada kendine yer edinmiş ardıç ağacından da çağın her döneminde faydalanabilmiştir.

Ardıç Katranı Sabunu Nedir, Ne İşe Yarar?

Ana maddesi ardıç katranı olan bu sabunun yapımı oldukça zahmetlidir. Çeşitli aşama ve yöntemler neticesinde oluşumunu tamamlar. Ardıç katranı sabunu adından da anlaşıldığı üzere, insanların doğal yöntemlerle şifa bulabilmek için kullandığı bir tür sabundur. Bu sabun birçok hastalığa ve derde iyi geldiği bilinmektedir.

Geçmişten bugüne varlığını koruyabilen ardıç katranı sabunu, çağın her döneminde insanlar tarafından sıkça tercih edilmiştir. Tercih edilme sebepleri kişiden kişiye çeşitlilik gösterse de doğal yapısı ve şifalı oluşu nedeniyle her dönem insanlara fayda sağlamayı başarabilmiştir. Ardıç katranı sabununun çeşitli faydaları olmakla birlikte vücudumuzun çeşitli bölgeleri için de ayrı ayrı kullanılabilmektedir. Bunun en büyük nedeni ise yapısında bulunan anti bakteriyel özelliktir. Ardıç katranı sabunun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Cilt hastalıklarının tedavisinde;

Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir

Cilt lekelerini yok eder

Gözenekleri sıkılaştırır

Ciltteki sivilceleri yok eder

Ciltte oluşan kızarıklık ve kaşıntılara iyi gelir

Siyah noktaları yok eder ve oluşumunu engeller

Cilde parlaklık ve canlılık verir

Yüzdeki çil oluşumunun önüne geçer

Ayak kokusunu önler ve ayaklarda mantar oluşumu riskini düşürür

Bacaklarda oluşan varisleri azaltır

Romatizma rahatsızlıklarını giderir

Selülit tedavisinde etkin bir rol üstlenir.

Saç bakımı ve tedavisinde;

Sabun uygulanan saçlar parlak bir görünüm kazanır

Kuru ve hassas saçları nemlendirir

Saç kırılmasının ve dökülmesinin önüne geçer

Kepeği yok ederek kepek oluşumunu sonlandırır

Saçta var olması durumunda bitlenmeyi kökünden kurutur.

Ardıç Katranı Sabunu Nasıl Kullanılır?

Ardıç katranı sabunu kullanıldığı bölgeye göre farklı uygulanması gereken bir sabundur. Fazla kullanımının bilinen bir olumsuz etkisi olmasa da uzmanlar bu sabununun kullanımında aşırıya kaçılmaması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunur. Örneğin yüzdeki siyah nokta, sivilce ve akne oluşumu için kullanılacak ise; öncelikli olarak bu bölge sıcak su ile iyice yıkanmalı ve gözeneklerin açılması sağlanmalıdır.

Yıkanan bölge ardıç katranı sabunu ile yavaşça ovulmalı ve bölge masaj yapılarak sabun iyice yedirilmelidir. Yaklaşık on dakika kadar beklendikten sonra sabun ılık bir su ile yıkanarak temizlenmelidir. Sonrasında ise sert olmayan bir havlu ile sabunun uygulandığı bölge kurulanmalıdır. Bu şekilde uygulanan ardıç katranı sabununun cilde ne denli bir etkisinin olduğu bir süre sonra net bir şekilde anlaşılabilmektedir.

Saç için kullanımında da dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar vardır. Örneğin; uygulanacak saç kuru bir saç tipi ise katran sabununun kullanım süresi yaklaşık olarak 5 dakikadır. Ancak yağlı ve ince yapılı bir saç tipiyse sabun en fazla 2 dakika kadar saçta bekletilmeli ve durulanmalıdır. Bu nüanslara dikkat edildiği takdirde istenilen sonuca rahatlıkla ulaşılabilir ve saç sorunları ortadan kaldırılabilmektedir.