Ardahan'ın alan kodu kaçtır? Ardahan telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle doğa ile iç içe bir yaşam sunan Ardahan, görsel açıdan muazzam bir etki sağlar. Böylece güzel bir yürüyüş alanı sunması ile beraber bol oksijenli ormanlık alanların yanı sıra, etkileyici bir gezinti imkanı verir. En önemlisi dünya çapında ünlü olan Damla Dağı nezdinde beliren Atatürk silueti pek çok kişi tarafından her sene izlenir.

Ardahan'ın Alan Kodu Kaçtır?

Ardahan'ın alan kodu 0 478’dir. Sabit hatlara ulaşım gerçekleştirmek ve işlemleri yapabilmek için 478 alan kodunu kullanabilirsiniz. Bilindiği üzere Türkiye'de sabit telefonları ulaşım sağlamak için her şehir adına belli bir alan kodu atanmıştır. Bu bağlamda Ardahan için ise 478 alan kodu ön plana çıkıyor. Amaca uygun olarak kurumsal ya da bireysel açıdan merkez ile beraber, ilçelere ortak şekilde bu alan kodu üzerinden ulaşım sağlamanız mümkün.

Büyük ve küçükbaş hayvancılık konusunda Türkiye çapında önemli bir yere sahip olan Ardahan, bu bağlamda özellikle peynir çeşidi ile bir adım öne çıkar. Aynı zamanda her yıl gerçekleştirilen şenlikler ile beraber, şehir üzerinden iletişim sağlayabilmek için 478 alan kodunu kullanabilirsiniz.