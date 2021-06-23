Ardahan lise taban puanları 2021! Ardahan LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Ardahan'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Ardahan'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ARDAHAN / MERKEZ / Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 373,5161 13,37 1,83 ARDAHAN / MERKEZ / Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 335,185 24,19 12,98 ARDAHAN / GÖLE / Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 299,0082 37,59 14,52 ARDAHAN / GÖLE / Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 254,7399 60,3 19,7