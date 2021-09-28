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Ard arda nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Ard arda kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır?#TDK#Ard Arda
Ard arda nasıl yazılır TDK ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Ard arda kelimesinin doğru yazımı

Art arda kelime grubu birçok şekilde yanlış yazımı ile ele alınmaktadır. Özellikle bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı ya da hangi harflerin kullanılacağı noktasında bilgi alınmaya çalışılıyor. Peki, ard arda nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Ard arda kelimesinin doğru yazımı üzerine merak edilenleri derledik.

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Yazım hatası en çok yapılan kelime grupları içerisinde art arda sözcük grubu yer almaktadır. Sadece bitişik ya da ayrı olarak değil, aynı zamanda harf bazında da yanlış yazılan sözcük grupları içerisinde bulunuyor.

Ard Arda Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru yazımı, ‘Art arda’ biçimindedir. Yani hem ayrı ele alınarak yazılmalı hem de ilk kelimede, ‘d’ harfi yerine, ‘t’ harfi kullanılmalıdır.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre ele alındığı vakit bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağı konusunda bu kelimenin ayrı yazılması gerektiğini söylemek mümkün.

Art arda (Doğru)

Ard arda (Yanlış)

Ard Arda Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelime mutlaka ‘Art arda’ şeklinde ayrı yazılmalı ve aynı zamanda ilk kelimedeki harf hatasına dikkat edilmelidir.

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