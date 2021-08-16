Arazöz nedir ve nerelerde kullanılır? Arazöz kaç ton su alır ve arazöz şoförü nasıl olunur

Arazöz, karayollarında kullanılmakta olan kamyon veya traktör gibi taşıtlara monte edilmiş olan bir su tankı vasıtası ile su nakli ve sulama kabiliyetine sahip olan araçlara verilmekte olan isimdir. Arazözlere genelde şehir içerisinde yolların ve yol kenarlarında yer alan peyzajların sulanması işlemi sırasında rastlamak mümkündür. Bununla birlikte arazöz, aynı zamanda yangın söndürme faaliyetlerinde de fazlaca kullanılmaktadır.

Arazöz Nedir?

Arazöz, motorlu taşıtlar içerisinde yer alır. Arazöz taşıtlarında su tankı ya da su dağıtma mekanizması bulunur. Arazöz kavramı kamyon ve traktör çeşitlerinde bir taşıta su tankı ile ve sulama sistemi yerleştirilme sureti ile imal edilen, genel olarak ön veya arka kısmında sulama düzeneği yer alan motorlu bir araçtır.

Arazözün temel işlevine bakıldığında bu mekanizma, yolların ve meydanlarının temizlenmesi için ve bununla beraber yol kenarlarında yer alan yeşilliklerin sulanabilmesi amacı ile kullanılır. Bu şekilde hem yol üstünde meydana gelen hem de yol kenarlarında ortaya çıkan pisliklerin sulama yöntemi ile temizlenmesi sağlanır. Bozuk satıhlı, topraklı ve stabilize yollar üzerindeki toz oluşumunu önlemek için de bu mekanizmadan yararlanılır. Yapı inşaatlarında ve özellikle de yol inşaatlarında çalışan makinelerin su teminini sağlamak amacı ile de kullanılır.

Arazöz Nerelerde Kullanılır?

Arazöz adı verilen araç, yolların ve yol kenarlarında bulunan yeşilliklerin sulanması amacı ile kullanılmakta olan bir araçtır. Bu araç yollarda yer alan tozun ya da toprağın sulanması gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

Arazöz araçları, genel olarak bakıldığında kurtarma çalışmaları için ve sulama gibi pek çok faaliyet alanında etkili bir kullanım aracı olmaktadır. Bu araçlar içerisinde hidrolik kesici ve ayırıcı, kurtarma baltası, hidrolik silindir, kurtarma yastığı ve benzeri çok sayıda ekipman yer almaktadır.

Arazöz Şoförü Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Arazöz şoförü olabilmek için genel olarak bakıldığında çok fazla koşul istenmediği görülür. Arazöz şoförü olabilmek için en az ilköğretim düzeyinde mezun olunması gerekir. Okul koşulunun haricinde ağır yük araçlarının ve kamyonların sürülebilme şartı da gerekmektedir. Arazöz şoförü olmak isteyen kişilerin bu araçları iyi bir şekilde kullanabilme yeteneğine sahip olmaları gerekir. Arazözlük yapılacak olan araca göre de koşullar farklılık gösterebilmektedir.

Arazözler Kaç Ton Su Alır?

Taşımacılık piyasasında en çok kullanılmakta olan araçlardan bir tanesi de tankerlerdir. Bütün dünyada kullanım alanı bir hayli yaygın olan ve özellikle de su nakliyeciliği amacı kullanılan tankerler kurtarıcı niteliğini taşır. Su tankeri şeklinde de bilinmekte olan arazöz çeşitli büyüklüklerde hacimlerde üretilen bir araçtır. Su tankeri; sulama yapabilmek, yolları yıkamak ve gereksinim durumunda suyu gerekli olan bölgeye nakliye amacıyla kullanılmakta olan çok büyük bir araç türüdür. Su tankerinin aldığı su miktarı bir hayli fazladır. Bu durum, arazözün büyüklüğüne bağlı şekilde ne kadar ton su aldığı değişiklik göstermektedir. 28.000 litre ile birlikte 40.000 litre arasında bir su nakliye kapasitesine sahip olan arazöz araçları oldukça yararlı ve kullanışlı olması nedeni ile kullanım alanı oldukça yaygındır.

Arazöz Ne İşe Yarar?

Arazöz bir araç türüdür. Aracın üstünde belirli bölgelerine su tanklarının ya da sulama mekanizmasının yer aldığı araç türüdür. İtfaiye araçları, su tankı taşımakta olan araçlar ve çevreyi temizlemeyi ağlayan araçlara arazöz adı verilir. Arazözler kullanıldığı alana göre farklı yararlar sağlar. Çevre temizliğini gerçekleştiren yolları temizlemek amacı ile ve yol kıyısında bulunan bitkilerin sulanmasını sağlayarak bu fonksiyonları yerine getirirler. Kullanım alanlarına göre de işleri değişmektedir.