Araz ne demek, ne anlama gelir? Araz kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Araz kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İz

2- Emare

3- İşaret

4- Hadis

5- Mevcudat

6- Hüccet

7- Delil

8- Kanıt

9- İz

10- Bulgu

Araz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Araz, sonradan var olan, ezeli ve ebedi olmayan anlamına gelir. Bu nedenle tasavvufta Allah, Vacibu'l Vücud (zorunlu varlık), insan ise mümkün varlık yani araz olarak nitelendirilir. Araz kelimesi halk arasında daha çok iz ve belirti anlamında kullanılır.

Araz Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Araz kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bir şeyin açıklığa kavuşmasına yardımcı olan bulgu, emae

İkinci Anlamı: Sonradan hasıl olan

Araz Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- İmam Gazali bu eserinde araz ve cevher konusunu derinlemesine tahlil etmiş.

2- Henüz zanlının nereye kaçtığına dair bir araz bulamadık.