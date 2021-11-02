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Arayüz ne demek, ne anlama gelir? Arayüz kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Arayüz#Nedir
Arayüz ne demek, ne anlama gelir Arayüz kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Arayüz kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Arayüz kelimesinin ne anlama geldiği ise oldukça fazla araştırılmaktadır. Arayüz ne demek, ne anlama gelir? Arayüz kelimesinin TDK sözlük anlamı ne olmalıdır? Arayüz kelimesi ile ilgili olarak ve ne anlama geldiğiyle ilgili detayları derledik.

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Arayüz kelimesi, aynı zamanda arabirim olarak da bilinmektedir. Arayüz kelimesinin bilgisayarla ilgili bir terim olarak kullanıldığını ifade etmek mümkündür. Bir donanım veya yazılım birimi olarak kullanıldığı ifade edilebilir. Arayüz kelimesi sistemler arası iletişim olarak da bilinmektedir.

 Arayüz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Arayüz teriminin iki sistemin birbiriyle iletişime geçmesine olanak sağlayan bir donanım olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda arayüz, bir kullanıcı ve bir sistem arasında iletişimin meydana gelmesine olanak sağlayan bir yazılım olarak da ifade edilebilir. Arayüzlerin yazılım veya donanım tabanlı olduğunu söylemek de mümkündür. Bir bakımdan arayüz sayesinde bilgisayarların kullanıcılar tarafından kullanılması mümkün olmaktadır.

  Arayüz Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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 Arayüz kelimesi Türk dil kurumuna göre bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan, çeşitli resimlerin, grafiklerin, yazıların yer aldığı ön sayfa şeklinde ifade edilmektedir. Arayüz kelimesinin en temel şekilde bilgisayar ile ilgili bir terim olarak kullanıldığı söylenebilir. Arayüz kelimesi aynı zamanda arabirim şeklinde de kullanılmaktadır. Arayüz kelimesi ise İngilizcede interface olarak kullanılmakta olan bir terim şeklinde bilinmektedir.

 

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#TDK#Arayüz#Nedir

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