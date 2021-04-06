Araştırma üniversitelerinin rektörleri YÖK’te buluştu

YÖK'te yapılan toplantıya 11’i araştırma ve 6’sı aday araştırma olmak üzere toplam 16 üniversite rektörü katıldı. Toplantının ardından YÖK Başkanı Yekta Saraç sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

TÜM PROJELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

“Yeni YÖK’ün Türk yüksek öğretimine kazandırdığı değerlerden birisi de ihtisaslaşma ve araştırma üniversiteleri sürecidir. ‘Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında yer alan “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerimizin” rektörleri ile proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendirmek üzere YÖK’te bir araya geldik.

Toplantımızda ayrıca, ülkemizin kalkınması için önemli olan ve Kalkınma Planında yer alan kritik alanlarda üniversitelerimizin yetkinliklerine dair bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Bu kapsamda atılacak adımlara ilişkin değerlendirme yapma fırsatını bulduğumuz verimli bir toplantı oldu. Değerli rektörlerimize ve ekiplerine gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Yeni YÖK olarak hayata geçirdiğimiz bütün projelerimizi yakından takip ediyor, yükseköğretimde kalitenin “şeffaf, hesap verebilir ve rekabetçi” süreçlerde gelişeceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ

Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

ADAY ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ

Bursa Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi