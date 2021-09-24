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Araştırma Türleri Ve Özellikleri Nelerdir, Kaça Ayrılır? Temeline Göre Araştırmanın Kaç Türü Ve Yöntemleri Var?

Araştırma Türleri Ve Özellikleri Nelerdir, Kaça Ayrılır Temeline Göre Araştırmanın Kaç Türü Ve Yöntemleri Var

Bir meselenin iç yüzünü ortaya çıkarmak ya da bir konu, eser ya da konu hakkında halkı bilgilendirmek için yapılan çalışmalara araştırma denir. Araştırmalarda temel amaç en doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşmaktır. Araştırma türleri ve özellikleri nelerdir, kaça ayrılır? Temeline göre araştırmanın kaç türü ve yöntemleri var tüm detayları ile derledik.

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 Araştırmalar hem yapılış amacına hem de temeline göre birçok türe ayrılır. 

 Araştırma Türleri ve Özellikleri Nelerdir, Kaça Ayrılır? 

 Araştırma türleri ise şu şekilde sıralanabilir: 

 1- Temel Araştırma: 

 Hem kişilerin hem de kurumların, yeni bilgilere erişim sağlamak ve yeni şeyler öğrenmek için yaptığı araştırmalara temel araştırma denir. Ansiklopedi okumak, belgesel izlemek, gözlem yapmak, temel araştırma yöntemleri arasında yer alır. 

 2- Laboratuvar Araştırmaları: 

 Bilim insanlarının bir hastalığın nedenini ve tedavisini bulmak için laboratuvar ortamında gerçekleştirdikleri araştırmalardır. Uzmanlık gerektiren bir araştırma türü olan laboratuvar araştırmalarında kesin sonuca ulaşmak için birçok deney yapılır. Araştırmaların sonunda elde edilen bilgilere göre hastalıkların nedenleri, yayılma hızları ve tedavi yöntemleri belirlenir. 

 3- Gözleme Dayalı Uygulamalı Araştırmalar 

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 Gözleme dayalı tüm araştırmalar, toplumsal sorunlara çözüm getirmek için yapılır. Örneğin hava kirliliğinin nedenleri hakkında gözlem yapmak ve bilgi toplamak, uygulamalı bir araştırmadır. Bu tür araştırmalar doğal ortamında yapılır. 

 4- Deneysel Araştırma: 

 Deneysel araştırmalarda kesin bir sonuca ulaşmak için yapay bir ortam oluşturulur. Bu tür araştırmalar uzun vadeli olup kuralları önceden belirlenir. 

 5- Gömülü Teori Araştırması: 

 Genellikle az bilinen ya da üzerinde fazla durulmayan teorilerin kapsamında yapılan araştırmalara, gömülü teori araştırması denir. 

 Temeline Göre Araştırmanın Kaç Türü ve Yöntemleri Var? 

 Temel araştırma yöntemleri ikiye ayrılır. 

 1- Nicel Araştırma: 

 İstatistiki bilgilerin, tarihi dokümanların ve sayısal verilerin kullanıldığı araştırma türüne nicel araştırma denir. Kesin sonuca ulaştırdığı için bilimsel araştırmalarda genellikle bu araştırma yöntemi kullanılır. Birden fazla kaynaktan elde edilen sayısal veriler karşılaştırılarak doğru olup olmadıkları tespit edilir. Doğruluğundan emin olunan bulgular, araştırmalarda kullanılır. 

 2- Nitel Araştırma: 

 Bir olayın hangi şartlarda, kimler tarafından, neden ve ne zaman yapıldığını araştırmaya nitel araştırma denir. Bu araştırmalarda sayısal verilerden çok neden - sonuç ilişkisi içerisinde psikolojik faktörler değerlendirilir

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