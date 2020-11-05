Araştırma performansında ilk 16 üniversite

'İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi' kapsamında belirlenen 'Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri' 26 Eylül 2017'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmişti. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında çalışmalara başlayan üniversitelerin performansları 'İzleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yıllık olarak takip ediliyor.

32 GÖSTERGEDE DEĞERLENDİRİLDİ

2019 yılıyla ilgili Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi çalışmaları TÜBİTAK işbirliği ile tamamlandı. Araştırma ve aday araştırma üniversiteleri 'Araştırma Kapasitesi', 'Araştırma Kalitesi' ve 'Etkileşim ve İşbirliği' başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirildi ve buna göre bir sıralama yapıldı.

İLK 5'E EK BÜTÇE TAHSİSİ

Yapılan değerlendirme sonucunda 2019'da performansı en yüksek ilk beş üniversite sırasıyla Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ankara üniversiteleri olarak belirlendi. 2019 yılı performanslarına göre yapılan sıralamada ilk 5’te yer alan bu araştırma üniversitelerimiz için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ek bütçe tahsisi yapıldı.

SIRALAMADA YÜKSELİŞ

2019 yılı performans değerlendirme sonuçlarına bakıldığında, program kapsamındaki üniversitelerden İstanbul Teknik, Ankara, Ege, Bursa Uludağ ve Çukurova üniversitelerinin önceki yıla göre sıralamada yükseldiği görüldü. Sıralamada yükseliş kaydeden bu beş üniversiteden Ege, Bursa Uludağ ve Çukurova üniversitelerinin 'aday araştırma üniversitesi' olması dikkat çekti. Bu gelişme, projenin amaçları doğrultusunda başarıyla devam ettiğini gösteriyor.

ETİKET DEĞİŞİKLİĞİ 2021'DE

Araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin performansları dikkate alınarak yapılacak 'etiket değişikliği' 2020 performans değerlendirmesinin de tamamlanmasından sonra 2021 yılında gerçekleştirilecek. Yapılacak değerlendirmeler neticesinde araştırma ve aday araştırma üniversiteleri arasında karşılıklı geçiş durumları söz konusu olabilecek.

ÜNİVERSİTELERİN PUAN SIRALAMASI

Oluşturulan endeks kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan 'araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin 2019'da toplam puanlarının detayları ve buna göre yapılan kendi içlerindeki sıralamaları şöyle:

1- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2- İstanbul Teknik Üniversitesi

3- Boğaziçi Üniversitesi

4- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

5- Ankara Üniversitesi

6- Hacettepe Üniversitesi

7- İstanbul Üniversitesi

8- Yıldız Teknik Üniversitesi

9- Ege Üniversitesi

10- Gebze Teknik Üniversitesi

11- Bursa Uludağ Üniversitesi

12- Erciyes Üniversitesi

13- Çukurova Üniversitesi

14- Gazi Üniversitesi

15- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

16- Selçuk Üniversitesi