Araştırma görevlisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Araştırma görevlisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

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Araştırma görevlisi mesleğine günlük yaşamda ve iş hayatının birçok alanında sıklıkla rastlamaktayız. Hatta farklı meslek dallarındaki kişiler araştırma görevlileriyle ortak paydada buluşup ortak iş yapabilmektedir. Bunun nedeni ise birçok alanda araştırma görevlilerine ihtiyaç duyulmasıdır.

Araştırma Görevlisi Nedir?

Araştırma görevlileri eski zamanlarda asistan olarak anılmaktaydı. Günümüzde araştırma görevlisi yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırmalarda, inceleme ve deneylerde yardımcı olan yetkili alanlar tarafından verilerek ilgili görevleri yapan öğretim yardımcısına araştırma görevlisi denmektedir.

Yükseköğretim kurumu ise eğitim sisteminde yer alan lise eğitiminden sonra gelen günümüzde üniversite olarak bilinen kurumlardır. Bu kurumlarda araştırma görevlisinin iş alanı ilgili projedeki sorumluluğu olarak bilinmektedir.

İlk başta araştırma görevlisi tayin edilmeden yani kadrolu olmadan asistan olarak görev yapar. Fakat daha sonra bir yıllık süreyi doldurması koşuluyla kadroya alınarak araştırma görevlisi unvanına kavuşur.

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Araştırma Görevlisi Ne İş Yapar?

Araştırma görevlisine yükseköğretim kurumlarında öğretim yardımcısı da denilmektedir. Dolayısıyla araştırma görevlisi öğretim görevlisi olan kişinin işlerine yardım etmektedir. Bunun yanında üniversitelerde yapılacak olan araştırmalarda inceleme ve deneyleri yapmakla da sorumludur.

Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur?

Elbette ki araştırma görevlisi olmak için ilk olarak üniversitenin lisans alanlarından mezun olmak gerekir. Bazı araştırma görevlisi iş ilanlarında kadro için şartlar eklenebilmektedir. Bu şartlar arasında yüksek lisans yapmak, yüksek lisans yapıyor olmak ve doktora yapmak gelebilmektedir. Doğal olarak bu şartlara cevap verebilmek için lisans mezunu olmak yetmemektedir. Yüksek lisans ya da doktora yapılması şart gözükmektedir.

Aynı zamanda araştırma görevlisi olmak için ALES ve dil puanınızın da olması gerekir. Ortalama yüksekliği ve ilgili alanda yeterlilik beklenmektedir.

Buradan da anlayacağımız gibi araştırma görevlisi olmak için bazı teknik puanlamanın gerekli olduğu görülür. Bunun yanında da okumuş olduğunuz lisans bölümüyle ilgili fazla derecede kendinizi geliştirmelisiniz. Üniversitenin lisans alanlarında yer alan mühendislik, matematik, işletme, istatistik gibi bölümler geleceğe dönük araştırma görevlisi olmak için tercih edilen bölümlerdir.

Araştırma Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

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İşte araştırma görevlisi olma şartları şöyle sıralanmaktadır:

35 yaşını doldurmamış olmak

ALES sınavına girerek en az bu sınavdan 70 puan almak ALES ise akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavıdır

YDS sınavına girilerek en az bu sınavdan 50 puan almak YDS ise yabancı dil bilgisi seviyesi sınavıdır

Üniversitenin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak

Yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

İngilizce dilinin yüksek seviyede olması

Araştırma Görevlisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Araştırma görevlisinin işleri, sorumlulukları ve görevleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

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Bilimsel araştırma ve etkinliklerde bulunmak

Bu doğrultuda yayınlar yapmak

Yüksek lisans ve doktora programlarına katılmak

Akademik kariyere yer vermek

Kaynakların etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak

Yükseköğretim kurumunun ahlaki kurallarına uymak

Kurumdan gelen hassas ve riskli olan görevleri önemsemek ve dikkate almak

Araştırma Görevlisinin Maaşları Ne Kadardır?

Araştırma görevlisi sorumluluk, eğitim ve akademik kariyer özelliklerine göre farklı farklı tutarlarda maaş alabilmektedir. Bu yüzden araştırma görevlisi maaşlarına ortalama olarak cevap verilecektir. Örneğin bir araştırma görevlisi 7.000 TL maaş alabileceği gibi 6.000 TL de maaş alabilmektedir.

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Buradan da anlayacağımız gibi bir araştırma görevlisinin maaşı ortalama olarak 5.000 TL den başlayarak 7.000 TL ye kadar uzanmaktadır. Elbette ki bu aralıkta yer alan tutarlarda bir araştırma görevlisinin maaşı için geçerli olabilmektedir.

Araştırma Görevlisi İçin İş İmkanları Nelerdir?

Araştırma görevlisi için en fazla iş imkanı üniversitelerde bulunmaktadır. Bunun nedeni ise üniversitelerin sayısının oldukça fazla olması ve her üniversitede mutlaka öğretim görevlilerinin bulunması dolayısıyla da araştırma görevlilerinin bulunması zorunluluğudur.

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Bunun haricinde araştırma görevlileri üniversitelerde iş bulamadığında ya da alınmadığında ise özel sektörde de görev alabilmektedir. Örneğin özel bir firmaya ait araştırma konularında sorumluluk ve maaş alabilmektedir.