Aras hepimize örnek olsun: ‘Çöp toplama’ akımı başlattı

Aras Kayretli, ‘Ülkemi seviyorum ve inancım bitmedi’ başlığıyla paylaştığı videolarında her gün doğal ortamlardan sosyal medyadaki takipçi sayısı kadar çöp toplayacağını söylüyordu. Hem çocukların hem de yetişkinlerin doğaya karşı duyarlılığını artırmayı, özellikle de son zamanlarda artan orman yangınlarına dikkat çekmeyi amaçlayan Aras çok kısa süre içinde öyle büyük ilgi gördü ki sözünü nasıl yerine getireceğini bilemez hale geldi. Aras’ın 20 olan takipçi sayısı bir gün içinde 300 bine ulaştı. Ancak Aras’ın günde 300 bin çöp toplaması mümkün değildi. üstelik her geçen saat takipçi sayısı daha da artıyordu. O da çareyi bundan sonra her 10 bin takipçisi için bir çöp toplayıp doğaya dikkat çekecek farklı etkinlikler yapmakta buldu. Bu çalışmayla çevre duyarlılığı için önemli bir adım attığını dile getiren Aras, şunları söyledi:

TEK BAŞIMA YETİŞMEM ARTIK MÜMKÜN DEĞİL

“Bu çalışmaya beni annem teşvik etti. Ardından böyle bir akım başlatarak video çektik. Ancak sosyal medyada böyle bir ilgi ve büyüme beklemiyorduk. 20 takipçim varken başladığım bu işte bir anda yüz binlerce kişiye ulaştım. Bu işe artık tek başıma yetişmem mümkün olmayacak. Bu sebeple 6 yaşındaki kardeşim, kuzenlerim ve arkadaşlarımla her gün çöp toplamaya çıkacağız. Ancak yine de hergün yüzbinlerce çöp toplamamız mümkün değil. Ben de farklı bir yöntem geliştirdim. Örneğin 300 bin takipçim varken yerden 300 çöp toplayacağım, ağaçları sulayacağım ve birçok farklı noktaya kedi ile köpek maması bırakacağım. Bu sayede hem yangınları önleyebilmeyi hem de doğal yaşama destek olmayı amaçlıyorum.

Son günlerde yaşanan orman yangınları hepimizi derinden etkiledi ve üzdü. Özellikle yeşil alana bırakılan plastik ve cam gibi bazı çöpler, bu yangınlara neden olabiliyor. Çöpleri toplarken de önceliği bu atıklara veriyorum. Hedefim bir farkındalık oluşturup doğayı kirletmenin önüne hep birlikte geçmek. Diğer yandan özellikle sahilerde çöpler hayvanların yaşamlarını da büyük oranda etkiliyor. Mesela Mersin’de deniz kenarında bulunan bazı çöpler caretta carettaların yuvalarına kadar girmiş durumdaydı ve hayvanlar yuvalarından çıkacak yer dahi bulamıyordu. Bugünlerde Mersin Sahili’ndeki 100. Yıl Parkı’nda çöpleri topluyorum. Bana destek olmak isteyenleri de bu alana bekliyorum.”

YURT DIŞINDAN DA DESTEK VAR

Geçtiğimiz yıldan beri Mersin ’de sabah yürüyüşe çıkıyorum ve her sabah akşamdan kalan çöpleri görüp kendimce onları topluyordum. Bu yıl oğlumla aklımıza böyle bir fikir geldi ve uygulamaya koyduk. Açıkçası bu kadar ilgi ve destek göreceğimizi beklemiyorduk. Oldukça şaşkınız. Çöp toplama ekibimizi de günden güne artırmayı planlıyor ve yetişkinlerin de bize katılmasını amaçlıyoruz. Tek isteğimiz insanların bu konuda bilinçlenmesi. Türkiye’nin pek çok kentinden bize ulaşanlar ve çocuklarıyla bu akımı sürdürmek istediklerini söyleyenler, bunların yanı sıra Hollanda ve Almanya’dan ‘biz de yapmak istiyoruz’ diyenler oldu. Başlattığımız bu çalışma sadece ülkede değil, yurt dışında da yankı buldu.