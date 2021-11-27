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Arapça'da Kalın, İnce Ve Peltek Harfler Okunuşları Konu Anlatımı

Arapçada Kalın, İnce Ve Peltek Harfler Okunuşları Konu Anlatımı

Arapça Afroasya dilleri ailesinden olup Sami koluna üye bir dildir. Bu dil 22 ülkede resmi dil kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletler' de resmi dil konumunda görülen 6 dilden biridir. Dolayısıyla önem arz eden diller arasında yer alır. Burada Arapça kalın, ince ve peltek harfleri sizin için detaylarıyla derledik.

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 Arapça çok lehçeli bir dil yapısına sahiptir. Bütün lehçeleriyle toplamda 420 milyonun üzerinde Arapça konuşur olduğu varsayılmaktadır. 

 Arapçanın Konumu 

 Sözü edilen dilin kendi içinde farklı değişkeleri bulunmaktadır. Hatta bunların her biri birer dil sayılmaktadırlar. Lakin Arap dünyasında yazı dili kabul edilen Fasih Arapçası olmaktadır. Çünkü Kur' an Arapçası burada temel alınmaktadır. Müslümanların ibadet dili Arapça olarak kabul edilmektedir. Dilin en büyük önemi buradan kaynaklanmaktadır. Pek çok kişinin Arapça harfleri öğrenme isteği bu noktaya dayanmaktadır. 

 Arapça' nın coğrafi dağılımına bakıldığında geniş alana yayılmış olduğu görülür. Arap Yarımadası'ndan Atlantik Okyanusu'na kadar ulaşmaktadır. Dünya genelinde 350 milyon insanın anadili Arapça'dır. Bir milyarı aşan Müslümanın ibadet dilidir. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 22 Arap ülkesinin resmî dili konumundadır. Dilin coğrafi dağılımı ve konumu, Birleşmiş Milletlerin Arapçayı altıncı resmi dil seçmesine yol açmıştır. 

 Arapçanın Dil Yapısı 

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 Arapça Sami dil ailesine dayandığı için diğer Sami dilleriyle ortak yönler taşımaktadır. Bu ortaklık sözcüklerin çoğunluğunun üç sessizden, daha az sayıda dört, ondan daha az sayıda beş sessiz harften oluşmasıdır. 

 Arapçada üç sözcük türü bulunur: Bunlar fiil, ad, harf ya da edat şeklindedir. Adların eril ve dişil biçimleri olmaktadır. Söz konusu dilde ismin üç hali mevcuttur. İsmin halleri sözcüğün sonuna eklenen ünlü hareketleri ile betimlenmektedir: Bu hareketler damme, fetha ve kesra sayılmaktadır. Arapçanın gramer yapısı çoğunlukla bu hareke yani seslendirme sistemine dayanır. 

 Damme kısa bir u sesi verir ve ismin yalın halini betimlemektedir. Fetha kısa bir e sesine denk gelerek nesneyi betimlemeyi sağlar. Kesra ise kısa bir i sesine denk gelmektedir. Edatları ve tümleçleri betimleme aracıdır. 

 Arapçanın farklı değişkelere sahip olduğu daha önce belirtilmişti. Bu özelliğinden ötürü hareke sistemi yan cümleciklerde ve dilin çeşitli yapılarında değişikliğe uğrayabilmektedir. Günlük konuşma ve yazı dilinde bu hareke sistemi genellikle ihmal edilmektedir. 

 Arapçada zamanlar konusuna yöneldiğinde şimdiki zamanın olmadığı görülür. Sadece geçmiş ve gelecek zaman vardır. Sıfatlar ve rakamlar dişil, eril özelliğinde çekilmektedirler. İnsan olmayan çoğullar dişi tekil sıfat tamlaması almaktadırlar. 

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 Arapçada sessiz harflere ses veren harekeler vardır fakat bunlar yazıda gösterilmeyebilir. Kalın ve ince sesler için de ünsüzler değişmektedir. Aynı harfin kullanıldığı çoğu sözcük Arapçada farklı iki sessizle yazılmaktadır. 

 Arapçada Kalın, İnce ve Peltek Harflerin Okunuşları 

 Arap alfabesi 28 harften meydana gelir. Bu harfleri oluşturan temel şekil sayısı 17 olmaktadır. Arap yazısı sağdan sola olacak biçimde okunmakta ve yazılmaktadır. Harflerin tamamına yakını sâmit yani sessizdir. Harflerin seslenmesini sağlayan işaretler hareke ismini almaktadır. Lakin Kur'an, dil öğrenim kitapları ve şiirler dışında bu işaretler pek kullanılmamaktadır. Arap harflerinin yazılışları kısmi değişiklikler sergiler. Bu değişiklik harflerin kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunmalarına göre belirlenir. 

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 Arap harflerinin tamamı şöyle sıralanır: Elif, Be, Te, Se, Cim, Ha, Hı, Dal, Zel, Ra, Sin, Şin, Sad, Dad, Tı, Zı, Ayn, Ğayn, Fe, Kaf, Kef, Lam, Mim, Nun, He, Vav, Ye olmaktadır. Kalın harfler hı, sad, dad, tı, zı, ğayn ve kaf'tır. Hem kalın hem ince olanlar ra ve lam sayılır. Peltek ince harfler se, zel; peltek kalın harfler ise zı şeklindedir. Kalın harfler dışında kalan tüm harfler ince harf konumundadır. Burada harflerin okunuşları bulunmaktadır. Yazılım şekli Arap alfabesiyle ortaya konulur.

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