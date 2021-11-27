Arapça Seni Seviyorum Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Arapça Seni Seviyorum Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Sağdan sola doğru yazılan ve kendine özgü harflere sahip olan Arapça, Arapların ana dilidir. Bu dilde de 'seni seviyorum' kelimesinin karşılığı vardır.

Arapça Seni Seviyorum Ne Demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

Sevgi ve muhabbet mesajı veren 'seni seviyorum' Arapça karşılığı أنا أحبك kelimesidir. Söylenişi ve yazılışı Arapça kurallarına göredir. Arapçada 'seni seviyorum' 'ene uhibbuke' şeklindedir.

Arapçada Seni Seviyorum Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Arapça kurallarında müennes ve müzekker kuralları vardır. Müzekker erkek, müennes ise kadın için kullanılan kelimelerdir. Ene uhibbuki bayanlar için, ene uhibbuke veya ene uhibbuk kelimesi de erkekler için söylenen bir sözdür. Bu ayrım sadece cinsiyet farklılığında ortaya çıkar. Yaşlı veya genç farkı bu konuda belirleyici değildir.