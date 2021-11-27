Arapça Renkler - Renklerin Türkçe Okunuşları Ve Yazılışları İle Örnek Cümleler Konu Anlatımı

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Arapça renklerin öğrenilmesi bu noktada son derece ideal bir tercih olacaktır. Arapçadaki renklerin nasıl yazıldığını ve okunduğu önemli bir konudur. Günümüzde Arap ülkeleri ilk sırada olmak üzere Kuzey Afrika ve Orta Doğu ile birlikte Mağrip ve azınlıkların bulunmakta olduğu ülkeler arasında konuşulmakta olan Arapça, 22 ülkede resmi bir yapı barındırmakta olup ayrıca Birleşmiş Milletler ‘de kabul görmüş durumda olan 6 resmi dillerden biridir.

Arapça Renkler

Arapça dilindeki renklerin yazılışları ve okunuşları konusu oldukça önemlidir. Çünkü Arapça öğrenim esnasında renklerin yazılışının bilinmesi ve doğru telaffuz edilmesi son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Arapça Renklerin Türkçe Okunuşları ve Yazılışları İle Örnek Cümleler Konu Anlatımı

Renkler Renklerin Arapça Yazılışı Arapça Renklerin Okunuşu

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Lacivert أَزْرَقُ دَاكِنٌ Ezragu

Mavi زْرَقُ Ezrak

Kırmızı أَحْمَرُ Ahmer

Beyaz بْيَضُ Ebyad

Siyah أَسْوَدُ Esved

Yeşil أَخْضَرُ Ahdar

Sarı أَصْفَرُ Asfar

Kahverengi بُنِّيٌّ Bunni

Bordo أَحْمَرُ دَاكِنٌ Hamri

Pembe وَرْدِيٌّ Verdi

Gri رَمَادِيّ Ramadii

Turuncu بُرْتُقَالِيٌّ Burtugalii

Eflatun رْجُوَانِيٌّ Ercüvanii

Gümüş rengi اللون الفضي Allawn alfidiyu

Altın sarısı الذهب الأصفر Aldhahab al'asfar

Lacivert البحريه الزرقاء Albahrih alzarqa.

Arapça renkler konusunun çok daha anlaşılır olması ve Arapça dilinde cümleler oluşturulması noktasında örnekler önemli rol üstlenmektedir. Bu kapsamda renklerin Arapçada cümlelerle kullanım örnekleri şunlardır:

Arapça Okunuşu Anlamı

الثلج الأبيض Althalj al'abyad. Kar beyazdır.

البرتقالي برتقالي Alburtuqaliu burtuqaliun Portakal turuncudur.

السماء زرقاء Alsama' zarqa' Gökyüzü mavidir.

الشمس صفراء Alshams safra' Güneş sarıdır.

العشب أخضر Aleushb 'akhdar Çimler yeşildir.

البحار زرقاء. Albahaar zarqa'. Denizler mavidir.

التربة بنية. Alturbat biniatun. Toprak kahverengidir.

الغيوم رمادية. Alghuyum ramadiatun. Bulutlar gridir.

لوني المفضل هو الازرق. Lawni almufadal hu alaizarqa. En sevdiğim renk mavidir.

أنا دائما أرتدي فستان أحمر اللون Ana dayiman 'artadi fustan 'ahmar allawn. Her zaman kırmızı elbise giyerim.

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يرتدي دائما قميصا أحمر. Yartadi dayiman qamisan 'ahmaru. O hep kırmızı gömlek giyer.

لون الخريف أصفر. Lawn alkharif 'asfar. Sonbaharın rengi sarıdır.

أوراق الشجر خضراء. Awraq alshajar khadra'a. Ağaçların yaprakları yeşildir.

الفيلة رمادية. Alfilat ramadiatun. Filler gridir.

طيور النورس بيضاء. Tuyur alnuwras bayda'a. Martılar beyazdır.

إنه أصفر ذهبي İinah 'asfar dhahabi. Altın sarıdır.

قميص اخضر. Qamis akhdar. Yeşil gömlek.

سترة بنية اللون. Sutrat binyat alluwn. Kahverengi kazak.

Arapça öğrenirken renklerle ilgili olarak sorular sorabilmek önemlidir. Bu durum Arapçanın öğrenilmesinde oldukça büyük bir önem barındırmaktadır. Arapça renklerin öğrenilmesiyle birlikte içerisinde renklerin olduğu çok çeşitli soru cümleleri oluşturmak son derece kolay bir hal alacaktır. Soru cümlelerinin oluşturulma noktasında Arapça öğrenmek isteyenler örnek soru kalıplarına aşağıda yer verilmektedir.

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Renklerle ilgili soru örnekleri:

Arapça Okunuşu Anlamı

ما لون الكرز؟ Ma lawn alkarz? Kiraz ne renktir?

ما لون الإطارات؟ Ma lawn al'iitarati? Toprak ne renktir?

هل لون الشمس أصفر؟ Hal lawn alshams 'asfaru? Güneşin rengi sarı mıdır?

هل فستانها أحمر؟ Hal fustanuha 'ahmaru? Onun elbisesinin rengi kırmızı mıdır.

هل يعجبك اللون الازرق؟ Hal yuejibuk allawn aliazarqa? Mavi rengi sever misin?

هل ترتدي قميص أخضر؟ Hal tartadi qamis 'akhdar? Sen yeşil gömlek giyer misin?