Arapça Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Türkiye’de çok sayıda yabancı dil eğitimi veren üniversite bölümleri bulunmaktadır. Üniversitelerde yer alan bu bölümler birçok iş kolunda çalışmak üzere nitelikli elemanlar yetiştirmektedir. Arapça öğretmenliği bölümü de üniversitelerde yer alan dil bölümlerinden bir tanesidir. Birçok kişinin Arapça öğretmenliği bölümü ile ilgili olan sorularının yanıtı ve bu bölüm hakkındaki bilgileri derledik.

Arapça Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Arapça öğretmenliği bölümü Arap yarımadasında ve çevresinde bulunan ülkelerin çoğunda konuşulan bir dil olan ve Arap ırklarının kullandığı bir dil olan Arapça diline ait eserlerin araştırılması, eserlerin incelenmesi, kültürünün benimsenebilmesi ve bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için görev yapacak olan nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bölümlerden biridir.

Arapça Öğretmenliği Bölümü Amacı Nedir?

Arap ırklarının ana dili olan ve geçmişten günümüze kadar hala büyük bir coğrafya da konuşulan Arapça dilini, Arapça yazılmış olan eserleri, Arap kültürünü gelecek olan nesillere nitelikli bir biçimde aktarabilecek olan öğretim elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Arapça Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Arap edebiyatı, Arap kültürü, Arapça üzerine gerçekleştirilen tüm çalışmalarda görev alarak konu hakkında ilgisi olan kişilere bu bilgilerin aktarılmasını sağlamak ile görevlidir.

Arapça Öğretmenliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Arapça öğretmenliği bölümü, üniversitelerde bulunan Eğitim Fakültelerinde 4 yıllık bir lisans eğitimi ile gerçekleşmektedir. Arapça öğretmenliği sadece Dil puan türüne göre seçilebilecek bölümler arasında yer almaktadır.

Arapça Öğretmenliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Arapça öğretmenliği okuyabilmek için öncelikle dil puanına sahip olmak ve bu Dil puanına yeterli düzeyde sahip olmak gerekmektedir.

Arapça Öğretmenliği Bölümü İngilizce midir?

Üniversitelerde 4 yıllık bir Lisans bölümü olarak okutulan Arapça öğretmenliği bölümü İngilizce olan bölümlerden biri değildir. Arapça öğretmenliği bölümünde derler tamamen Türkçe ve Arapça olarak okutulmaktadır.

Arapça Öğretmenliği Hangi Puan Türünden Öğrenci Alıyor?

Arapça öğretmenliği bölümü üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde okutuluyor olsa dahi Dil puan türü ile öğrenci alımı yapmaktadır. Dil puan türünden yeterli düzeyde puan alan bir öğrenci Arapça öğretmenliği bölümü tercih edebilir.

Arapça Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nedir?

Arapça öğretmenliği bölümü 4 yıllık olarak okutulan bir Lisans bölümü olması ile birlikte tam olarak 8 dönemlik bir eğitim almayı gerektirmektedir. 8 döneme ait olan çok sayıda ders Arapça öğretmenliği bölümünde okutulmaktadır. Arapça öğretmenliği dersleri:

Eğitim psikolojisi

Sözlü iletişim becerileri

Arapçanın yapısı

Eğitim sosyolojisi

Eğitim felsefesi

Türk eğitim tarihi

Öğretim ilke ve yöntemleri

Öğretim teknolojileri

Eğitimde araştırma yöntemleri

Arapça Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Arapça- Türkçe çeviri

Arapça dil becerileri

Arapça diyalektikler

Mesleki Arapça

Arap Edebiyatı

Arapça dilbilgisi gibi dersler başta olmak üzere çok sayda ders okutulmaktadır.

Arapça Öğretmenliği İş İmkanları ve Olanakları

Arapça öğretmenlerinin kariyer seçenekleri çok sayıdadır. Arapça öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan hem devlet okullarında hem özel okullarda çalışabilirler. Dil okullarında, dil kurslarında, TRT’de ve yayınevlerinde çalışabilirler. Çok sayıda kariyer seçeneğinin olması ile birlikte mezun olan kişiler aynı zamanda uluslararası şirketlerin bünyesinde çevirmen olarak çalışabilirler. Söz konusu olan iş imkanları arasında eğer devlet kurumlarında ve kuruluşlarında yer alan iş seçeneklerinden yararlanabilmek isteniyorsa bu durumda KPSS’den alınacak olan puanın yeterli olması ve mülakatlarda başarılı olunması gerekmektedir.

Arapça Öğretmenliği Mezunları Nerede İş Bulabilir ve Çalışabilirler?

Arapça öğretmenliği bölümünün öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitimin sayesinde mezunlar meslek hayatlarında nitelikli elemanlar olarak görev yapabilmektedirler. Bütün kamu kurumlarında ilgili olan görevlerde yer alabilirler. Fakat Arapça öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları ise şunlardır:

Diyanet işleri başkanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Dışişleri Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Çalışma Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Üniversiteler bünyesinde akademisyen olmak

Büyükelçilikler ve konsolosluklarda mütercim ve tercüman olmak

Özel sektör.

Arapça Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

2019 – 2020 eğitim öğretim yılı YÖK verileri sadece 7 adet üniversitede 13 farklı şekilde tercih seçeneği sunularak üniversite tercih rehberinde Arapça öğretmenliği bölümü bulunmaktadır.