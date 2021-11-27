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Arapça Nasılsın Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Arapça Nasılsın Kelimesinin Okunuşu Nedir

Arapça Nasılsın Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır Arapça Nasılsın Kelimesinin Okunuşu Nedir

Zengin içeriği ile tanınan ve Arap ülkelerinin birçoğunun kullandığı dil Arapçadır. Arapçada sıklıkla kullanılan 'nasılsın?' kelimesi, Arapça nasıl ifade edilir? Arapça yazım kuralları Türkçeden çok farklıdır. Arapça 'nasılsın?' nasıl denir? Arapça kelimelerle yazımı ve okunuşu nasıldır? Arapça 'nasılsın?' kelimesinin karşılığı hakkında detayları derledik.

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Arap alfabesi, Çin ve Latin alfabesinden çok farklı özelliklere sahiptir. Sağdan sola doğru yazılan Arapça kelimeler, özellik bakımından da çok farklıdır. 28 harften oluşan Arapça alfabesinde her harfin çıkış özellikleri de farklıdır. 

Arapça Nasılsın Ne Demek, Nasıl Denir ve Yazılır? 

 Arapça dilinde 'nasılsın?' 'keyfe haluuk' şeklinde telaffuz edilir. Buradaki ha boğazdan çıkar ve kalın bir harftir. Hırlatmadan çıkan bu harf kalındır. Arapçada uzatmalar anlamı değiştirir. Bu nedenle keyfe haluk kelimesinde ha hırlatılırsa veya norma he harfi gibi söylenirse başka anlama gelir. Karşıdaki kadınsa Keyfe haluki, erkekse keyfe haluke veya keyfe haluk denir. 

 Arapça Nasılsın Kelimesinin Okunuşu Nedir? 

 Arapçada 'nasılsın?' demek, karşıdaki kişinin halini sormak anlamındadır. Arapçada 'nasılsın?' kelimesi كيف حالك şeklinde yazılır ve keyfe haluk şeklinde okunur.

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