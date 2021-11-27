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Arapça İsimler - Arapça En Güzel Ve Anlamlı Kadın - Erkek İsimleri İle Anlamları

Arapça İsimler - Arapça En Güzel Ve Anlamlı Kadın - Erkek İsimleri İle Anlamları

İslamiyet’te Arapça isimler oldukça dikkat çekmekte ve tercih edilmektedir. Bireyler kız ve erkek bebeklerine bu dikkat çeken ve anlamlı olan Arapça isimlerini koymaktadır. Elbette ki isim koyma meselesi aileler arasında büyük tartışmalara bile yol açmaktadır. Hamile olan kadınlar erkenden erkek ve kız bebek isimlerini araştırmaya detaylı bir şekilde başlamaktadır. Burada karşılarına Arapça isimler de çıkmaktadır. Arapça en güzel ve en anlamlı kadın erkek isimlerini detayları ile derledik.

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Arapça isimler yapısı gereği genellikle birkaç bölümden oluşmaktadır. Hatta bu düzen bütün Arap dünyasında kullanılmaktadır. Tarihi bilgilerde bir Arap insanının kendi ismi Arapça isim olarak geçer. Her bir Arapça ismin diğer isimlerde olduğu gibi bir anlamı vardır. Hatta bu isimler İbranice Türkçe olarak da ayrılmaktadır. Örneğin İlyas ismi Türkçe bir isimken bu isim Arapçası Al Yas olarak geçmektedir. İbranicesi ise Elisa olarak yer almaktadır. 

 Arapça Kadın İsimleri ve Anlamları 

 Eski Arapça isimleri düşündüğümüzde uzun bir adlandırma sistemi karşımıza çıkmaktadır. Bu isimlerin uzun olmasının nedeni bir kaç bölümden oluşmasıdır. İşte Arapça kadın isimleri ve anlamları şöyledir; 

Aden: Cennet bahçesi demektir. 

Aıscha: Bu isim Ayşe ismidir. Rahat yaşayan zenginlik ve bolluk gören anlamındadır. 

Amıne: Kalbinde korku olmayan demektir. 

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Aras: Kalın yün veya at kılı anlamındadır. 

Buğlem: Cenneti müjdeleyen melek demektir. 

Ceylin: Cennetin kapısı ya da cennete açılan kapı anlamındadır. 

Eflin: Cennete açılan kapı demektir. 

Elvin: Cennet çiçeği anlamındadır. 

Eslem: Sağlam anlamındadır. 

Gülendam: Nazik ve güzel endam anlamındadır. 

Hafza: Hz. Ömer'in kızının ismidir. 

Hava: Kutsal kitaplara göre yaratılan ilk kadın demektir. 

Hira: Hz. Peygamberin peygamberlik müjdesini ilk aldığı dağın ismidir. 

Arapça Erkek İsimleri ve Anlamları 

 Arapça erkek isimleri de Arapça kız isimleri kadar dikkatleri üzerine çekmektedir. İşte Arapça erkek isimleri ve anlamları şöyledir: 

Şahamettin: Yerel demektir. 

Nubar: Erken hasat, taze, çekici anlamlarındadır. 

Renç: Ağrı veya sızı anlamındadır. 

Habip: İyi huylu iyi ahlaklı demektir. 

Odin: İlahi varlık demektir. 

Roşan: Aydınlık parlak ışık demektir. 

Ahin: Garip ya da sefil anlamındadır. 

Aron: Yüksek dağ yüce anlamındadır. 

Musavaf: denk ve eşit anlamındadır. 

İdal: Zorluk veya güçlük demektir. 

Azimet: Yemin, kudretli iradeye dayanan demektir. 

Affan: Kötülükten kaçınan ve temiz olan demektir. 

Hubeyb: Küçük taze buğday taneciği anlamındadır. 

Secat: Yiğitlik anlamındadır. 

Tarlan: Güçlü atmaca veya şahin anlamındadır. 

Orhon: Orta Asya'da ırmak 

Kerep: Tahta sandık demektir. 

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Naser: Bir şeyi saçan, yayan nesir yazan demektir. 

Benat: Bir ayı kadar güçlü demektir. 

Dalınç: Sessiz bir coşkuya dalma haline verilen addır. 

Cemail: Güzellik, ihsan gibi sıfatlara verilen addır. 

Arvin: Dost ve arkadaş anlamındadır. 

Sühat: Mutlu anlamındadır. 

Rehda: Yol bilen yol gösteren demektir. 

Amon: Kendiliğinden var olan anlamındadır. 

Gümrah: Kıvrak, sağlam, çevik, sıkı ve kuvvetli demektir. 

Buray: Karanlık demektir. 

Anzo: Kazanan galip gelen anlamındadır. 

Furkat: Ayrılış, ayrılık anlamındadır. 

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Velittin: Umursamaz, kendi içine dönük ve kimseyi takmaz anlamındadır. 

Çılga: Su yolu anlamındadır. 

Cenkay: Ay savaşı, parlak, nurlu, güzel savaşçı anlamındadır. 

Bader: Dolunay demektir. 

Robin: Güneşi görmek demektir. 

Cefi: Ok koyan kap anlamındadır. 

Rena: İmrenilen, bakılan ve nazar olunan demektir. 

Evla: Daha layık ve daha uygun olan anlamındadır. 

Aybar: İnsanda saygı uyandıran görünüşe sahip olan anlamındadır. 

Ufkun: Anlayış, düşünce, kavrayış gücüne sahip olan demektir. 

Renas: Rehber ve yol bilen anlamındadır. 

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Hercai: Kararlı olmayan, bir işin sonunu getirmeyen demektir. 

Ramil: Kum anlamına gelmektedir.

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