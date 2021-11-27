Arapça, günümüzde yirmi iki ülkede resmiyete sahip bir dil olma özelliği taşımaktadır ve Birleşmiş Milletler'de kabul edilmiş olan 6 dilden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Afro - Asyatik dil ailesinin Sami koluna mensup olan bu dil, Orta doğu, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde konuşulmaktadır.
Arapça Günlük Konuşmalar - Kendini Tanıtma, Selamlaşma ve Veda Cümleleri İle Anlamları
Marhaba - Merhaba!
Ma'a assalama - Güle güle
Kayf Haluk? - Nasılsın?
Jayid jidan - Çok iyi.
Shukran lak - Teşekkürler.
Al'afw - Bir şey değil.
So'edtu biliqa'ek - Tanıştığıma memnun oldum.
Aismi Meryem - Adım Meryem.
Min fadlik - Lütfen
Maza? - Ne?
Man? - Kim?
Mata? - Ne zaman?
Limaza? - Niye?
Raa'e'a - Harika
Tawaqqaf ! - Dur!
Ettasel ! - Telefon et!
Sabah alkhayr! Hal haza almeqead mahjouz? - İyi günler! Burası boş mu?
La. Min fadlik ejlisi. - Hayır, oturabilirsiniz.
Ela ayn tazhabeen? - Siz nereye gidiyorsunuz?
Ana zeheba ela wasat almadina. - Ben şehir merkezine gidiyorum.
Hal anti Sa'ieha? - Siz turist misiniz ?
Naam. Ana min İtalya. - Evet ben İtalya'lıyım.
Ahlan biki fi Barees. - Paris'e hoş geldiniz.
Ennaha madina raa'e'a. - Harika bir şehir.
Taba yawmuk. - İyi günler dilerim.
Ana ta'eh. - Kayboldum.
Hal tastatee'a musa'adati? - Bana yardım edebilir misiniz?
Nahnu dalalna attariq. - Yolumuzu şaşırdık.
Ayn alhammam? - Tuvalet nerede?
Ayn almakhraj? - Çıkış nerede?
Tahadath bebot'a. - Yavaş konuşun.
Ana la 'afham. - Anlamıyorum.
Min fadlik karrir. - Lütfen tekrar edin.
Ana ata'allam attahaduth bil'engleeziya. - Ben İngilizce konuşmayı öğrenirim.
Maza tadrus? - Ne okuyorsunuz?
Ana ahtaj ela hasoub. - Bir bilgisayara ihtiyacım var.
Ana ahtaj ela sayarat' ujra. - Bir taksiye ihtiyacım var.
Ana ahtaj ela kharita. - Bir haritaya ihtiyacım var.
Ana ahtaj ela fonduq. - Bir otele ihtiyacım var.
Ehlen ya Seyyidi. - Hoş geldiniz efendim.
Ehlen biküm. - Hoş bulduk.
Sabahul hayr. - Hayırlı sabahlar.
Mesau'l hayr. - Hayırlı akşamlar.
Keyfe haluke? - Nasılsın?
Ene bi hayrın - İyiyim.
Afven - Önemli değil.
Ma ismüke ? - Adınız nedir?
İsmii Ahmet. - Adım Ahmet.
Min eyne ente? - Nerelisin?
Ma cinsiyatuk? - Uyruğun nedir?
Ene Türkiyyün. - Türkiyeliyim.
Kem ümrüke? - Kaç yaşındasın?
Ma mihnetüke ? - Mesleğin nedir?
Eyne teskunu? - Nerede ikamet ediyorsun?
Meta vasalt? - Ne zaman geldin?
Hel tekellem el- incilizziyye? - İngilizce konuşmayı biliyor musun?
Teşerrafte bimagrifetik. - Tanıştığıma memnun oldum.
Ene marizun. - Ben hastayım.
Keyfes - seferu? - Yolculuk nasıldı?
Maze türidü? - Ne istiyorsun?
Mesmu haze? - Bunun adı ne?
Maze te'kulu? - Ne yersin?
Hazzen saiden! - İyi şanslar!
Bil afiyeti. - Afiyetle.
Halas. - Yeter.
Ma hivayetuk? - Hobiniz nedir?
Hivayeti elgiraeti. - Hobim okumaktır.
Maasselame fi aman Allah. - Güle güle Allah'a emanet olun.
Hel yücedu? - Bulunur mu?
Ala rasii. - Baş üstüne.
Teale huna. - Buraya gel.
Kem? - Kaç?
Semen. - Fiyat