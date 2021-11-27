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Arapça, günümüzde yirmi iki ülkede resmiyete sahip bir dil olma özelliği taşımaktadır ve Birleşmiş Milletler'de kabul edilmiş olan 6 dilden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Afro - Asyatik dil ailesinin Sami koluna mensup olan bu dil, Orta doğu, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde konuşulmaktadır.

Arapça Günlük Konuşmalar - Kendini Tanıtma, Selamlaşma ve Veda Cümleleri İle Anlamları

Marhaba - Merhaba!

Ma'a assalama - Güle güle

Kayf Haluk? - Nasılsın?

Jayid jidan - Çok iyi.

Shukran lak - Teşekkürler.

Al'afw - Bir şey değil.

So'edtu biliqa'ek - Tanıştığıma memnun oldum.

Aismi Meryem - Adım Meryem.

Min fadlik - Lütfen

Maza? - Ne?

Man? - Kim?

Mata? - Ne zaman?

Limaza? - Niye?

Raa'e'a - Harika

Tawaqqaf ! - Dur!

Ettasel ! - Telefon et!

Sabah alkhayr! Hal haza almeqead mahjouz? - İyi günler! Burası boş mu?

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La. Min fadlik ejlisi. - Hayır, oturabilirsiniz.

Ela ayn tazhabeen? - Siz nereye gidiyorsunuz?

Ana zeheba ela wasat almadina. - Ben şehir merkezine gidiyorum.

Hal anti Sa'ieha? - Siz turist misiniz ?

Naam. Ana min İtalya. - Evet ben İtalya'lıyım.

Ahlan biki fi Barees. - Paris'e hoş geldiniz.

Ennaha madina raa'e'a. - Harika bir şehir.

Taba yawmuk. - İyi günler dilerim.

Ana ta'eh. - Kayboldum.

Hal tastatee'a musa'adati? - Bana yardım edebilir misiniz?

Nahnu dalalna attariq. - Yolumuzu şaşırdık.

Ayn alhammam? - Tuvalet nerede?

Ayn almakhraj? - Çıkış nerede?

Tahadath bebot'a. - Yavaş konuşun.

Ana la 'afham. - Anlamıyorum.

Min fadlik karrir. - Lütfen tekrar edin.

Ana ata'allam attahaduth bil'engleeziya. - Ben İngilizce konuşmayı öğrenirim.

Maza tadrus? - Ne okuyorsunuz?

Ana ahtaj ela hasoub. - Bir bilgisayara ihtiyacım var.

Ana ahtaj ela sayarat' ujra. - Bir taksiye ihtiyacım var.

Ana ahtaj ela kharita. - Bir haritaya ihtiyacım var.

Ana ahtaj ela fonduq. - Bir otele ihtiyacım var.

Ehlen ya Seyyidi. - Hoş geldiniz efendim.

Ehlen biküm. - Hoş bulduk.

Sabahul hayr. - Hayırlı sabahlar.

Mesau'l hayr. - Hayırlı akşamlar.

Keyfe haluke? - Nasılsın?

Ene bi hayrın - İyiyim.

Afven - Önemli değil.

Ma ismüke ? - Adınız nedir?

İsmii Ahmet. - Adım Ahmet.

Min eyne ente? - Nerelisin?

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Ma cinsiyatuk? - Uyruğun nedir?

Ene Türkiyyün. - Türkiyeliyim.

Kem ümrüke? - Kaç yaşındasın?

Ma mihnetüke ? - Mesleğin nedir?

Eyne teskunu? - Nerede ikamet ediyorsun?

Meta vasalt? - Ne zaman geldin?

Hel tekellem el- incilizziyye? - İngilizce konuşmayı biliyor musun?

Teşerrafte bimagrifetik. - Tanıştığıma memnun oldum.

Ene marizun. - Ben hastayım.

Keyfes - seferu? - Yolculuk nasıldı?

Maze türidü? - Ne istiyorsun?

Mesmu haze? - Bunun adı ne?

Maze te'kulu? - Ne yersin?

Hazzen saiden! - İyi şanslar!

Bil afiyeti. - Afiyetle.

Halas. - Yeter.

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Ma hivayetuk? - Hobiniz nedir?

Hivayeti elgiraeti. - Hobim okumaktır.

Maasselame fi aman Allah. - Güle güle Allah'a emanet olun.

Hel yücedu? - Bulunur mu?

Ala rasii. - Baş üstüne.

Teale huna. - Buraya gel.

Kem? - Kaç?

Semen. - Fiyat