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Arapça Günlük Konuşmalar - Kendini Tanıtma, Selamlaşma Ve Veda Cümleleri İle Anlamları

Arapça Günlük Konuşmalar - Kendini Tanıtma, Selamlaşma Ve Veda Cümleleri İle Anlamları

Arapça günümüzde merak edilen ve sıkça karşımıza çıkan diller arasındadır. Özellikle zengin bir dil olması bakımından oldukça önem taşımaktadır. Bu bakımdan Arapça günlük konuşma cümlelerini öğrenebilir ve buna göre kullanabilirsiniz. Sizin için Arapça günlük konuşmalar, kendini tanıtma, selamlaşma ve veda cümleleri ile anlamlarını detaylarıyla derledik.

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 Arapça, günümüzde yirmi iki ülkede resmiyete sahip bir dil olma özelliği taşımaktadır ve Birleşmiş Milletler'de kabul edilmiş olan 6 dilden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Afro - Asyatik dil ailesinin Sami koluna mensup olan bu dil, Orta doğu, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde konuşulmaktadır. 

 Arapça Günlük Konuşmalar - Kendini Tanıtma, Selamlaşma ve Veda Cümleleri İle Anlamları 

Marhaba - Merhaba! 

Ma'a assalama - Güle güle 

Kayf Haluk? - Nasılsın? 

Jayid jidan - Çok iyi. 

Shukran lak - Teşekkürler. 

Al'afw - Bir şey değil. 

So'edtu biliqa'ek - Tanıştığıma memnun oldum.

Aismi Meryem - Adım Meryem. 

Min fadlik - Lütfen

Maza? - Ne? 

Man? - Kim? 

Mata? - Ne zaman? 

Limaza? - Niye? 

Raa'e'a - Harika 

Tawaqqaf ! - Dur! 

Ettasel ! - Telefon et! 

Sabah alkhayr! Hal haza almeqead mahjouz? - İyi günler! Burası boş mu? 

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La. Min fadlik ejlisi. - Hayır, oturabilirsiniz. 

Ela ayn tazhabeen? - Siz nereye gidiyorsunuz? 

Ana zeheba ela wasat almadina. - Ben şehir merkezine gidiyorum. 

Hal anti Sa'ieha? - Siz turist misiniz ? 

Naam. Ana min İtalya. - Evet ben İtalya'lıyım. 

Ahlan biki fi Barees. - Paris'e hoş geldiniz. 

Ennaha madina raa'e'a. - Harika bir şehir. 

Taba yawmuk. - İyi günler dilerim. 

Ana ta'eh. - Kayboldum. 

Hal tastatee'a musa'adati? - Bana yardım edebilir misiniz? 

Nahnu dalalna attariq. - Yolumuzu şaşırdık. 

Ayn alhammam? - Tuvalet nerede? 

Ayn almakhraj? - Çıkış nerede? 

Tahadath bebot'a. - Yavaş konuşun. 

Ana la 'afham. - Anlamıyorum. 

Min fadlik karrir. - Lütfen tekrar edin. 

Ana ata'allam attahaduth bil'engleeziya. - Ben İngilizce konuşmayı öğrenirim. 

Maza tadrus? - Ne okuyorsunuz? 

Ana ahtaj ela hasoub. - Bir bilgisayara ihtiyacım var. 

Ana ahtaj ela sayarat' ujra. - Bir taksiye ihtiyacım var. 

Ana ahtaj ela kharita. - Bir haritaya ihtiyacım var. 

Ana ahtaj ela fonduq. - Bir otele ihtiyacım var. 

Ehlen ya Seyyidi. - Hoş geldiniz efendim. 

Ehlen biküm. - Hoş bulduk. 

Sabahul hayr. - Hayırlı sabahlar. 

Mesau'l hayr. - Hayırlı akşamlar. 

Keyfe haluke? - Nasılsın? 

Ene bi hayrın - İyiyim. 

Afven - Önemli değil. 

Ma ismüke ? - Adınız nedir? 

İsmii Ahmet. - Adım Ahmet. 

Min eyne ente? - Nerelisin? 

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Ma cinsiyatuk? - Uyruğun nedir? 

Ene Türkiyyün. - Türkiyeliyim. 

Kem ümrüke? - Kaç yaşındasın? 

Ma mihnetüke ? - Mesleğin nedir? 

Eyne teskunu? - Nerede ikamet ediyorsun? 

Meta vasalt? - Ne zaman geldin? 

Hel tekellem el- incilizziyye? - İngilizce konuşmayı biliyor musun? 

Teşerrafte bimagrifetik. - Tanıştığıma memnun oldum. 

Ene marizun. - Ben hastayım. 

Keyfes - seferu? - Yolculuk nasıldı? 

Maze türidü? - Ne istiyorsun? 

Mesmu haze? - Bunun adı ne? 

Maze te'kulu? - Ne yersin? 

Hazzen saiden! - İyi şanslar! 

Bil afiyeti. - Afiyetle. 

Halas. - Yeter. 

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Ma hivayetuk? - Hobiniz nedir? 

Hivayeti elgiraeti. - Hobim okumaktır. 

Maasselame fi aman Allah. - Güle güle Allah'a emanet olun. 

Hel yücedu? - Bulunur mu? 

Ala rasii. - Baş üstüne. 

Teale huna. - Buraya gel. 

Kem? - Kaç? 

Semen. - Fiyat

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