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Arapça Aylar, Mevsimler Ve Günler Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Arapça Aylar, Mevsimler Ve Günler Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Arapça aylar, mevsimler ve günler, günlük konuşma dilinde kullanılmaktadır. Arap takviminde günlerin süresi güneş hareketlerine göre değildir. Ay döngüsüne göre hesaplanmaktadır. Dünya dilleri arasında oldukça yaygın kullanıma sahiptir. Arapça aylar, mevsimler ve günler konusunda tüm detayları derledik.

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 Arapça aylar, günler ve mevsimler, yazılış okunuş ve anlamlarıyla birlikte öğrenilebilmektedir. Arap ülkeleri arasında Kur'an Arapçası kabul edilerek kullanılmaktadır. Arapça mevsimler şöyledir;

 İlkbahar; Er-Rabiu,

 Yaz; Es- Sayfu,

 Sonbahar; El-Harifu,

 Kış;     Eşitau’ dur. Arapçada takvim uyarlaması Hicri takvim olarak kabul edilmiştir. Hicri ve miladi takvim arasında en belirgin fark Hicri takvimde günlerin süresi Ay takvimine göre, Miladi takvimde ise Güneş döngüsüne göre hesaplanarak belirlenmiştir. 

 Arapça Aylar, Mevsimler ve Günler 

 Arap takviminde günler, ay hareketine göre düzenlenmiş olup Hicri takvim kullanmaktadır. Bu sebepten Hicri takvime Kameri takvim de denilmektedir. Miladi takvim de ve Hicri takvimde 12 ay olmasına rağmen, Hicri takvimde günler ay döngüsüne göre hesaplandığından, yıl 10 gün daha kısadır. Ve ay süreleri de mevsim değişikliğine göre değişim göstermektedir.

 Geçmişte bütün tarihler Hicri takvime göre düzenlenmekteydi. Günümüzde ise Hicri takvim dini takvim olarak Arap ülkelerinde kullanılmaktadır. Arapça ayların Latin harfleriyle yazılışı; 

Zilhicce; Zulhicceti, 

Zilkade; Zulgağdeti,

Şevval; Sewwalun, 

Ramazan; Ramedanu, 

Şaban; Sağbanu, 

Recep; Racebun, 

Cemaziyelahir; Cumadelahiratu 

Cemaziyelevvel; Cumadelula, 

Rabiülahir; Rabiulahiru, 

Rabiülevvel; Rabiulewwelu,

Safer; Saferun, 

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Muharrem; Muharramu olarak yazılışı görülmektedir. 

Sözcük olarak anlamları;

 Muharrem, Günah işlemenin yasaklandığı mübarek sayılan ay,

 Safer, geçim temini ya da savaşta yola çıkılarak, evlerin boş bırakılışını ifade etmektedir.

 Rebiülevvel; İlk baharda adını aldığından ilk bahar demektir.

 Rebiülahir; Son bahar anlamında ilkten sonra gelişi anlatılmaktadır.

 Cemaziyelevvel; Toprağın ilk donuşu ya da çorak toprak demektir.

 Cemaziyelahir; Son çorak toprağı ya da son don olayını anlatır.

 Recep; Saygı ve onur korunması gereken mübarek ayların ikincisidir.

 Şaban; Dağılarak yayılan, su bulmak için dağılanları anlatan aydır.

 Ramazan; Sıcak, yanma ve oruç zamanıdır. En saygın ve kıymetli aydır.

 Şevval; Yükseliş, dişi develerin durumu anlatılmaktadır.

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 Zilkade; Barışı korumaya sahiplik eden üçüncü mübarek ay olarak kabul edilir.

 Zilhicce; Hac ayıdır. Hacca sahip çıkan ay olarak kabul edilir. 

 Mevsimler Ve Günler 

 Arapça aylar, mevsimler ve günlerin Latin harfleriyle yazılış ve okunuşu; 

 İlkbahar; Er-Rabiu,

 Yaz; Es- Sayfu,

 Sonbahar; El-Harifu,

 Kış;     Eşitau’ dur 

 Arapça Haftanın Günleri

 Cumartesi; Essebtu,

 Pazar; Elahadu,

 Pazartesi; Elisneyni,

 Salı; Es sülasau,

 Çarşamba; Elerbiau,

 Perşembe; Elhamisu,

 Cuma; Elcumuatu olarak görülmektedir. Konuşma ve yazılış olarak Arap ülkelerinde Kur'an Arapçası kabul edilmektedir. 

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 Örnek Cümleler İle Konu Anlatım 

 Arap takvimi Hicri takvim olarak kabul edilmiştir. Bu duruma göre de aylar Ay dönüşüne göre belirlenmiş bulunmaktadır. Ve Miladi takvime göre yıl süresi daha kısadır. Arapça örnek cümleler ile konu anlatımı;

 İyi günler; Neharik said

 Kolay gelsin; Yu’tikel afiyeh,

 Sana da kolay gelsin; Allahu yua’fik,

 Her ne olursa olsun; Ala külli hal,

 Geçmiş olsun diyenlere cevaben; Sellametek,

 Acil şifalar dilerim; Rabbuna yeşfik, olarak yazılmakta ve konuşulmaktadır. 

 Arapça; Ayasofya dillerinden Sami koluna mensup bir dildir. Arap devletleri, Orta Doğu ile Kuzey Afrika ve Mağrip azınlıklar bulunan ülkelerde konuşulmaktadır. Dünyada 22 ülkede resmi dil olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş milleteler arasında kabul edilen altı resmi dilden de biri Arapça’ dır. Anadil ya da lehçeleriyle birlikte 420 milyonu aşan Arapça konuşan bulunduğu bilinmektedir. Standart Arapça konuşma dili olarak, Arap ülkelerinde, Kur’an Arapçası temel olarak kabul edilmiştir.

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