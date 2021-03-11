Arap Saçı ne demek? Arap Saçı deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyimin aslı ''Arap sacı'' şeklindedir. Sac bir pişirme aracıdır. Osmanlı döneminde Araplar tarafından yapılan saclar tasarım harikası olsa da pişen etlerden çıkan yağların kötü kokmasına neden oluyordu. Bu dönemde Arap sacı deyimi, güzel başlayıp kötü sonuçlanan şeyleri tanımlamak için kullanılırdı.

Arap Saçı Ne Demek?

Zamanla anlamı değişen Arap Saçı deyimi, çözülmesi zor olan sorun ve karışık durum demektir.

Arap Saçı Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: İlk başta doğru ve güzel görünüp sonra yanlış olduğu ortaya çıkan şey. Anlamı: Hakkında bir karara varılmasının neredeyse imkansız olduğu karmaşık mesele.

Arap Saçı Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ben işleri düzeltmek için çabaladıkça işler Arap Saçına döndü.

2- Planlara sadık kalmadığın için işlerin Arap saçına dönmesi kaçınılmazdı.

3- İş ve okul çıkışı saatlerinde trafik hep Arap saçına döner.