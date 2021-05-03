Arap İsrail Savaşı Tarihi Ve Önemi - Arap İsrail Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Arap-İsrail Savaşları kökeni 19.yüzyıla kadar giden bir savaşlar dizisidir. 1948 yılında Orta Doğu'da İsrail Devleti'nin kurulmasıyla bütün Arap Dünyasına sıçramıştır. Halen de devam etmekte olan bir savaştır.

Arap İsrail Savaşı Nedir?

Tarihsel kökeni eskiye dayanan bir Arap İsrail ihtilafı serisidir. Günümüzde ise Orta Doğu'da İsrail Devleti'nin kurulmasıyla daha da derinleşmiş olan Arap İsrail Savaşı'nı tek bir savaş olarak nitelendirmek mümkün değildir. Pek çok çatışma ve savaşlar mevcuttur. Arap İsrail son Savaşı da 1948 yılından bu yana sürmektedir.

Arap İsrail Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Çok eskiye dayanan Arap İsrail Savaşını tarihsel sırasıyla şu şekilde tasnif etmek mümkündür:

l Filistinli Yahudiler ve Araplar arasındaki savaş; 20.Yüzyılın başlarındaki Nebi Musa Ayaklanması ( 1920 )



l Yine 1929 yılındaki Filistin ayaklanması

l 1947 yılında büyük bir sivil savaşa dönüşen savaş ve nihayet

l 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulmasıyla bütün Arap Ligi ülkelerine sıçrayan Arap başkaldırısıyla ortaya çıkan Arap İsrail savaşıdır.

Arap İsrail Savaşı Tarihi

Halen sürmekte olan Arap İsrail Savaşı'nın nedeni 1948 yılında Orta Doğu'da İsrail Devleti'nin kurulması olmuştur. Orta Doğu'daki Arap ülkelerinin tamamı İsrail'e cephe almıştır.

Arap İsrail Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Arap İsrail Savaşı Tarafları

Arap İsrail Savaşı'nın bir tarafında İsrail devleti diğer tarafında ise Orta Doğu'da bulunan Arap ülkeleri, yani Arap Birliği yer almaktadır. Aslında Arap İsrail Savaşının başlangıç noktası Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra ortaya çıkan sınırlarla ilgili anlaşmazlıklar ve ülkelerin, liderlerin hırsları sebep olmuştur.

Bölgesel çatışmalar şeklinde başlayan ihtilaflar yıllar içinde, geniş çaplı bölgesel Arap-İsrail savaşına dönmüştür. Yani kısacası Arap İsrail Savaşları, Arap Birliği ülkeleri ( Mısır, Ürdün, Suriye ve Filistin gibi ) ve İsrail devleti arasındaki politik gerilim ve askeri savaşlar dizisine dönüşmüştür.

1948 yılından bu yana İsrail Devleti topraklarını şu şekilde genişletmiştir:

l 1967 yılında Mısır'a bağlı Gazze'yi ve Sina Yarımadasını işgal etmiştir. 1979 yılında yapılan İsrail-Mısır Barış Antlaşması ile Sina Yarımadası Mısır'a geri verilmiştir.

l 1967 yılında Ürdün'e bağlı Batı Şeria'yı işgal ve Doğu Kudüs'ü tek taraflı ilhak etmiştir.

l 1967 yılında Suriye'ye bağlı Golan Tepeleri' ni işgal etmiştir. 1981 yılında da bu tepeleri tek taraflı olarak ilhak etmiştir.

Arap İsrail Savaşı Nedenleri

Arap İsrail Savaşlarının Nedenine gelince şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

l 19.yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Siyonizm ve Arap milliyetçiliği Arap İsrail Savaşlarının geri planında yatan politik nedenlerdendir.

l Yahudiler tarafından "tarihi anavatan" olarak kabul edilen ve hak iddia edilen toprakları

l Pan-Arap Hareketi ise Filistinli Araplara ait olarak görür.

l Pan-İslamist bağlamda da bu toprakların, Müslümanlara ait olduğuna inanılır.

l Bu politik ve ideolojik geri plan mevcut iken 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulması ile kriz iyice tırmanmıştır.

Arap İsrail Savaşı Sonuçları

Arap İsrail Savaşı halen de bir şekilde devam etmekte olduğundan Orta Doğu'da çatışma ve kan akmaya devam etmektedir. Kalıcı ve geniş çaplı bir Barış bu bölgede henüz tesis edilememiştir.

Arap İsrail Savaşı Önemi

1948 yılından bu yana sayısız girişimlerde bulunularak Arap İsrail sorununun çözülmesi için devletler ve devletler üstü örgütle çaba göstermişlerse de bir barış sağlanamamıştır. 2006 yılında Suriye ile İsrail arasında bir ateşkes imzalandı. Yakın tarihte İsrail'in Mısır ve Ürdün ile gerçekleştirdiği ateşkeslere rağmen Arap dünyası ve İsrail'in sınırlarla ilgili arası genelde açıktır.