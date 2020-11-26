Arap Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bu bölümün eğitim programı içerisinde Mısır, Suriye, Irak, Fas ve Cezayir edebiyatı bulunuyor. Bununla birlikte Arapça gramer ve Klasik Arap Edebiyatı dersleri de üniversitelerin müfredatında yer almaktadır.

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Arap Dili ve Edebiyatı son yıllarda en çok tercih edilen bölümlerden biridir. Bu bölümden mezun olan kişilere Arap Dili ve Edebiyatı filoloğu unvanı verilir.

Arap Dili ve Edebiyatı nedir?

Klasik ve Modern olmak üzere iki ana başlıkta toplanan Arap Dili ve Edebiyatı, şiir, öykü, roman ve deneme gibi birçok edebi türü kapsamaktadır. Türkçe - Arapça çeviriler ile birlikte hem klasik hem de modern edebiyat tarihinden metinler okunur ve analiz edilir.

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

Bu bölümünün temel amacı, Arap dili ve edebiyatı alanında uzmanlaşmış filologlar. Filologlar tercüme ettikleri eserler ile her iki ülkenin de sözlü ve yazılı kültürünün gelişmesini sağlar.

Arap Dili ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar?

Arap Dili ve Edebiyatı mezunları birçok farklı sektörde ve departmanda çalışabilir. Bunların başında İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yer almaktadır Pedagojik formasyon eğitimi alanlar ise devlet kurumlarında ve özel okullarda eğitmenlik yapabilir.

Arap Dili ve Edebiyatı Kaç Yıllıktır?

Arap Dili ve Edebiyatı, diğer edebiyat fakültesi bölümleri gibi 4 yıllık bir lisans programıdır.

Arap Dili ve Edebiyatı Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü kazanmak isteyen öğrencilerin çalışması gereken iki sınav var. Bunlardan biri TYT, diğeri DİL sınavıdır. TYT sınavı puanın %40'ını, DİL sınavı ise %60'ını etkilemektedir.

Arap Dili ve Edebiyatı Öğretimi İngilizce midir?

Konya Selçuk Üniversitesinin öğretim dili Arapçadır. Diğer 8 fakültende ise tüm dersler Türkçe verilmektedir. Seçmeli dersler arasında ise Osmanlıca ve Farsça gibi Doğu dilleri yer alıyor.

Arap Dili ve Edebiyatı Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Arap Dili ve Edebiyatı, dil puan türü ile öğrenci alıyor.

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

ve 2. Dönem Dersleri

Arapça Dil Bilgisi I

Arapça Okuma ve Yazma

İslam Öncesi Arap Kültürü ve Tarihi

Okuma ve Yazılı Anlatım

3.ve 4. Dönem Dersleri

Dilbilgisi Çözümlemeleri

Metin Üzerinde Uygulama

Abbasi Dönemi Arap Kültür Tarihi

Arapça Yazı Türleri I - II

5.ve 6. Dönem Dersleri

Arap Ülkeleri ve Diyalektleri

Endülüs ve Mağrip Kültür Tarihi

Türkçeden Arapçaya Çeviri

Farsça

Çağdaş Arap Kültürü

7.ve 8. Dönem Dersleri

Modern Metinler

Cahiliye ve Emevi Edebiyat Tarihi

İbranice I - II

Modern Arap Şiiri

Post - Klasik Arap Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde yer alan Seçmeli Dersler şunlardır:

Yunanca

Süryani Dil Bilgisi

Latin Dili

Hin Tiyatrosu

Osmanlıca

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Türkiye, ''Orta Doğu'' olarak tanımlanan bir bölgede, birçok Arap ülkesi ile sınır komşusudur. Bu nedenle ülkemizde en çok konuşulan yabancı dillerden biri Arapçadır. Turizm sektöründe Arapça bilen kişilerin iş bulma şansı çok yüksektir.

Arap Dili ve Edebiyatı Çalışma Alanları Nelerdir?

Arap Dili ve Edebiyatının çalışma alanları çeşitlilik göstermektedir. Kişiler ilgi duydukları alanlara yönelerek bu sektörlerde kariyer yapabilir.

1- Yayınevlerinde çevirmenlik ve editörlük yapabilirler.

2- Milli İstihbarat Teşkilatında mütercim tercümanlık yapabilirler.

3- Çeşitli kurumlarda hukuki yazışmaları ve belgeleri tercüme edebilirler.

4- Konsolosluk ve vakıf kuruluşlarında yönetici ve çevirmen olabilirler.

5- Yurt dışına yayın yapan televizyon kanallarında editörlük yapabilirler.

6- Noter onaylı ve yeminli tercüme ofisi açabilirler.

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

1- Ankara Üniversitesi

2- Selçuk Üniversitesi (Konya)

3- Bingöl Üniversitesi

4- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)

5- Kilis 7 Aralık Üniversitesi

6- Mardin Artuklu Üniversitesi

7- Kafkas Üniversitesi (Kars)

8- İstanbul Üniversitesi

9- Atatürk Üniversitesi (Erzurum)