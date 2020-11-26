Arap Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Türkiye'de toplam 9 üniversitede Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü bulunuyor. Bölümün yer aldığı fakülteler Edebiyat Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Arap Dili ve Edebiyatı bölümü dersleri nelerdir, bu bölümden mezun olanlar hangi işleri yapabilir? Merak edenler için tüm detayları derledik.
Bu bölümün eğitim programı içerisinde Mısır, Suriye, Irak, Fas ve Cezayir edebiyatı bulunuyor. Bununla birlikte Arapça gramer ve Klasik Arap Edebiyatı dersleri de üniversitelerin müfredatında yer almaktadır.
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Arap Dili ve Edebiyatı son yıllarda en çok tercih edilen bölümlerden biridir. Bu bölümden mezun olan kişilere Arap Dili ve Edebiyatı filoloğu unvanı verilir.
Arap Dili ve Edebiyatı nedir?
Klasik ve Modern olmak üzere iki ana başlıkta toplanan Arap Dili ve Edebiyatı, şiir, öykü, roman ve deneme gibi birçok edebi türü kapsamaktadır. Türkçe - Arapça çeviriler ile birlikte hem klasik hem de modern edebiyat tarihinden metinler okunur ve analiz edilir.
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?
Bu bölümünün temel amacı, Arap dili ve edebiyatı alanında uzmanlaşmış filologlar. Filologlar tercüme ettikleri eserler ile her iki ülkenin de sözlü ve yazılı kültürünün gelişmesini sağlar.
Arap Dili ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar?
Arap Dili ve Edebiyatı mezunları birçok farklı sektörde ve departmanda çalışabilir. Bunların başında İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yer almaktadır Pedagojik formasyon eğitimi alanlar ise devlet kurumlarında ve özel okullarda eğitmenlik yapabilir.
Arap Dili ve Edebiyatı Kaç Yıllıktır?
Arap Dili ve Edebiyatı, diğer edebiyat fakültesi bölümleri gibi 4 yıllık bir lisans programıdır.
Arap Dili ve Edebiyatı Okumak İçin Ne Gereklidir?
Bu bölümü kazanmak isteyen öğrencilerin çalışması gereken iki sınav var. Bunlardan biri TYT, diğeri DİL sınavıdır. TYT sınavı puanın %40'ını, DİL sınavı ise %60'ını etkilemektedir.
Arap Dili ve Edebiyatı Öğretimi İngilizce midir?
Konya Selçuk Üniversitesinin öğretim dili Arapçadır. Diğer 8 fakültende ise tüm dersler Türkçe verilmektedir. Seçmeli dersler arasında ise Osmanlıca ve Farsça gibi Doğu dilleri yer alıyor.
Arap Dili ve Edebiyatı Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Arap Dili ve Edebiyatı, dil puan türü ile öğrenci alıyor.
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?
- ve 2. Dönem Dersleri
Arapça Dil Bilgisi I
Arapça Okuma ve Yazma
İslam Öncesi Arap Kültürü ve Tarihi
Okuma ve Yazılı Anlatım
3.ve 4. Dönem Dersleri
Dilbilgisi Çözümlemeleri
Metin Üzerinde Uygulama
Abbasi Dönemi Arap Kültür Tarihi
Arapça Yazı Türleri I - II
5.ve 6. Dönem Dersleri
Arap Ülkeleri ve Diyalektleri
Endülüs ve Mağrip Kültür Tarihi
Türkçeden Arapçaya Çeviri
Farsça
Çağdaş Arap Kültürü
7.ve 8. Dönem Dersleri
Modern Metinler
Cahiliye ve Emevi Edebiyat Tarihi
İbranice I - II
Modern Arap Şiiri
Post - Klasik Arap Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde yer alan Seçmeli Dersler şunlardır:
Yunanca
Süryani Dil Bilgisi
Latin Dili
Hin Tiyatrosu
Osmanlıca
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Türkiye, ''Orta Doğu'' olarak tanımlanan bir bölgede, birçok Arap ülkesi ile sınır komşusudur. Bu nedenle ülkemizde en çok konuşulan yabancı dillerden biri Arapçadır. Turizm sektöründe Arapça bilen kişilerin iş bulma şansı çok yüksektir.
Arap Dili ve Edebiyatı Çalışma Alanları Nelerdir?
Arap Dili ve Edebiyatının çalışma alanları çeşitlilik göstermektedir. Kişiler ilgi duydukları alanlara yönelerek bu sektörlerde kariyer yapabilir.
1- Yayınevlerinde çevirmenlik ve editörlük yapabilirler.
2- Milli İstihbarat Teşkilatında mütercim tercümanlık yapabilirler.
3- Çeşitli kurumlarda hukuki yazışmaları ve belgeleri tercüme edebilirler.
4- Konsolosluk ve vakıf kuruluşlarında yönetici ve çevirmen olabilirler.
5- Yurt dışına yayın yapan televizyon kanallarında editörlük yapabilirler.
6- Noter onaylı ve yeminli tercüme ofisi açabilirler.
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
1- Ankara Üniversitesi
2- Selçuk Üniversitesi (Konya)
3- Bingöl Üniversitesi
4- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)
5- Kilis 7 Aralık Üniversitesi
6- Mardin Artuklu Üniversitesi
7- Kafkas Üniversitesi (Kars)
8- İstanbul Üniversitesi
9- Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
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