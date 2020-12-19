Aranjör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Aranjör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Aranjörler müzik piyasasının vazgeçilmez meslekleri içerisinde yer almaktadır. Kaliteli bir müziğin ortaya çıkması ve düzenleme noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda aranjör olmak isteyen pek çok kişi mesela hakkında bilgi almaya çalışıyor.

Aranjör Nedir?

Müzik dünyasında yer alan sanatçıların şarkılarını düzenlemek suretiyle insanlara aktaran kişiye Aranjör denir. Bu konuda hem bölgesel hem de tümden yapılacak düzenleme noktasında aranjör ön planda yer alır. Böylece daha yaratıcı ve etkileyici müzikler, teknolojinin de desteği ile dinlenir.

Aranjör Ne İş Yapar?

Aranjör genel olarak müziklerin düzenlenmesini sağlar. Bu konuda parçanın melodisi, ritmi, armonisi üzerinde değişiklikler ve çalışmalar gerçekleştiren kişidir. Böylece müzik tamamlanmış olarak başından sonuna kadar kulağa hoş gelen bir yapıya ulaşır. Üstelik herhangi bir müzik için başından sonuna kadar ne tür enstrümanların kullanılacağı, enstrümanların yeri ve yoğunluğu da yine aranjörün görevidir.

Aranjör Nasıl Olunur?

Aranjör olabilmek için bu konuda eğitim veren kurslar üzerinden destek almak mümkün. Herkese açık olan bu kurslar bünyesinde sertifika alarak Aranjör mesleği üzerinden çalışma imkanı elde edilebilir. Bunun dışında müzik dünyasının içinde yetişmiş olan kişiler de yine bu kurslara katılmak suretiyle sertifika alarak aranjör şekilde hemen çalışmaya başlayabilir.

Aranjör Olma Şartları Nelerdir?

Aranjör olabilmek için herhangi bir üniversite eğitimi görmeye gerek yoktur. Ancak elbette güzel sanatlar ve konservatuar bölümünden mezun olmak, bu mesleği yapabilmek için artı bir avantaj sağlar. Ancak bunun dışında Müzik prodüksiyon eğitimi ile beraber temel müzik eğitimi kurslarına katılmak suretiyle aracı olmak için eğitim alınabilir. Böylece aranjman, stüdyo eğitimleri ile beraber MIDI kavramları gibi pek yok konuyu etkin şekilde öğrenmek mümkün hale gelir. Tabii bunların dışında enstrüman eğitimleri, kompozisyon, nota bilgisi ya da müzik tarihi ile beraber repertuar analizi gibi pek çok bilgi de yine üniversite eğitimi kapsamında elde edilebilir. Bu da aranjman mesleği yapabilmek için çok daha büyük bir avantaj sağlar.

Aranjörün Görevleri Nelerdir?

Besteciler ya da söz yazarları ile çalışan aranjörün, şarkıları ve müziklerin son haline gelebilmesi için pek çok farklı görevi bulunur.

- Müziğin tarzı üzerinden stil ve tasarım konusunda uyumlu hale getirmek.

- Müziğe ve besteye uygun şekilde enstrümanları kullanmak.

- Enstrümanların müzik içerisindeki yoğunluğuna ve yerine karar vermek.

- Eserleri tam olarak yayına hazır hale getirmiş olmak.

- Demo eserleri müzik piyasasına hazır hale getirmek ve sunmak.

Aranjör Maaşları Ne Kadar?

Profesyonel ya da amatör şekilde Aranjörlerin çalıştığı kişi veya kurumlara bağlı olarak fiyatlar farklılık gösterir. Genel olarak bu konuda sabit bir fiyat ya da fiyat aralığının olmadığını söylemek gerekir. Özellikle genel olarak yapılan müziğin piyasada kazanacağı fiyata göre farklı yüzdeler üzerinden aranjör kazanç elde eder. Bu doğrultuda %30 ila %40 arasında değişkenlik gösterebilir. Bu durum yüzbinler ve hatta milyon TL ile ifade edilebilir.

Aranjör İş İmkanları Nelerdir?

Aranjörler pek çok farklı besteci ya da şarkıcı ile beraber çalışabilmektedir. Aynı zamanda pek çok müzik prodüksiyon firmasında da görev alırlar. Bireysel olarak kendi çalışmalarını da gerçekleştirirler.