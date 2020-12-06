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Hürriyet
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Aralık burs ve kredileri ödeniyor

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Aralık burs ve kredileri ödeniyor
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, 6 Aralık itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını söyledi. Kasapoğlu, 6-10 Aralık tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti. TC kimlik numarasının sonu ‘0’ olanlar 6 Aralık; ‘2’ olanlar 7 Aralık; ‘4’ olanlar 8 Aralık; ‘6’ olanlar 9 Aralık; ‘8’ olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

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