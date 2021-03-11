Arada Bir ne demek? Arada Bir deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyimler genelde cümlenin pekiştirilmesi ve daha iyi anlaşılması amacı ile kullanılır. Genelde gerçek anlamlarının dışında başka anlamları vardır. Bu sebeple deyimlerin anlamlarının iyi bir şekilde öğrenilmesi cümle içinde kullanıldığında anlaşılmasını kolaylaştırır.

Arada Bir Ne Demek?

Arada bir deyimi çok sık yapılmayan eylemler için kullanılır. Eğer bir eylem düzenli bir şekilde yapılmıyorsa bunu ifade etmek için arada bir deyimi kullanılmaktadır.

Arada Bir Deyiminin Anlamı (TDK)

Arada bir deyimi sıklıkla yapılan durumlar için değil daha çok seyrek olarak yapılan ve bir devamlılığı olmayan durumlar için kullanılmaktadır.

Arada Bir Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Arada bir torunu ziyaretine gelirdi.

Burada bahsedilen kişinin torunun sürekli değil seyrek olarak ziyarete geldiğinden bahsediliyor.

Yaşlı amcayı arada bir parkta görürdüm.

Burada yaşlı amcanın bazen parka geldiğinden bahsedilmektedir.